Die beliebtesten Zoos in Deutschland 2023

Größter Zoo = Beliebtester Zoo? Nicht unbedingt! Die Besucher zieht es nicht immer nur zu den Zoos mit den meisten Tieren. Die beliebtesten Zoos sind aber definitiv die mit den meisten Besuchern.

Beliebte Zoos in Deutschland sind nicht nur tolle Orte, um Tiere zu beobachten, sondern auch um mehr über sie zu lernen. Besucher haben die Möglichkeit, die Vielfalt der Tierwelt hautnah zu erleben. Egal, ob das Lieblingstier besuchen oder ganz neue Arten entdecken.

In der Freizeit Tiere anschauen und mit der Natur verbunden sein – das geht in den schönen Zoos in Deutschland besonders gut. Doch welche Zoos sind dafür am beliebtesten? In unserem Ranking zeigen wir dir die zehn beliebtesten Zoos in Deutschland. Wir beziehen uns dabei auf Angaben des Verbands der Zoologischen Gärten e.V.

Platz 10: Zoo Karlsruhe

Unser Ranking der beliebtesten Zoos beginnt im Zoo Karlsruhe – offiziell bekannt als der zoologische Stadtgarten Karlsruhe. Der Zoo wird jährlich von einer halben Million Menschen besucht. Er beherbergt mehr als 4000 Tiere aus aller Welt. Neben heimischen Tierarten wie Wölfen und Luchsen gibt es auch exotische Tiere wie Elefanten, Giraffen und Tiger zu bestaunen. Der Zoo bietet auch viele Spielplätze, weshalb er auch bei jüngeren Besuchern zu einem der beliebtesten Zoos Deutschlands gehört. Besonderes Highlight: Eine Fahrt mit einer Gondoletta vorbei an den verschiedenen Tiergehegen. Der Zoo Karlsruhe ist somit auf Platz zehn der beliebtesten Zoos in Deutschland.

Gondolettas auf Kanälen im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe Foto: IMAGO/Schöning

Platz 9: Zoo Hannover

Auf Platz neun der beliebtesten Zoos in Deutschland befindet sich der Zoo Hannover. Mit 650.000 Tierliebhabern, die dem Zoo in Hannover jährlich einen Besuch abstatten, ist der Zoo unter den beliebtesten in ganz Deutschland. Zusätzlich zu den Tiergehegen bietet der Zoo Hannover eine Vielzahl an Spielplätzen. Besucher können im Yukon Bay-Bereich eine faszinierende nordamerikanische Tierwelt erleben oder im Sambesi-Reservat afrikanische Tiere beobachten. Ein besonderes Highlight ist das neue Elefantengehege, in dem man asiatische Elefanten hautnah erleben kann.

Asiatische Elefanten beziehen neue Anlage im Erlebnis-Zoo Hannover Foto: IMAGO/localpic

Platz 8: Tiergarten Nürnberg

800.000 Menschen besuchen jährlich den Tiergarten Nürnberg. Das beliebte Ausflugsziel profitiert besonders durch Tierfütterungen, Vorträge, Workshops und natürlich durch seine Delfinlagune. Der Tiergarten Nürnberg ist nicht umsonst auf Platz acht der beliebtesten Zoos in Deutschland. Er ist nämlich für Engagement im Bereich Naturschutz und Arterhaltung bekannt. Der Tierpark beteiligt sich an verschiedenen Zuchtprogrammen für gefährdete Tierarten und engagiert sich in der Forschung und Bildung im Bereich des Umweltschutzes.

Tiergarten Nürnberg – Delphinlagune Foto: imago images/Karina Hessland

Platz 7: Zoo Köln

Es geht zu uns in den Westen. Der Kölner Zoo hat es mit 910.000 Besuchern in unser Ranking der beliebtesten Zoos Deutschlands auf Platz sieben geschafft. Der Zoo ist einer der ältesten und renommiertesten Zoos in Deutschland. Mit einer vielfältigen Auswahl an Tieren aus der ganzen Welt, darunter Elefanten, Affen und exotische Vögel, bietet er ein faszinierendes Erlebnis für Besucher aller Altersgruppen. Besonders interessant ist das Tropenhaus, welches viele exotische Tiere präsentiert. Somit ist er auch der schönste Zoo in Nordrhein-Westfalen.

Tropenhaus im Zoo Köln Foto: IMAGO/Eduard Bopp

Platz 6: Tierpark Hellabrunn München

Wir nähern uns auf dem Weg des beliebtesten Zoos der eine Million-Besucher-Marke. Der Tierpark Hellabrunn in München ist auf Platz sechs der beliebtesten Tierparks in Deutschland. Rund 960.000 Tierinteressierte besuchen den wunderschönen Tierpark jährlich. Besucher des Tierparks Hellabrunn können Tiere in naturnah gestalteten Gehegen in ihren Lebensräumen bewundern. Unter den tierischen Bewohnern sind majestätische Elefanten, elegante Giraffen, niedliche Pandas und viele weitere faszinierende Tierarten. Es gibt auch ein Aquarium und ein Reptilienhaus, die Einblicke in die Unterwasserwelt und die Welt der Reptilien bieten.

Giraffen im Tierpark Hellabrunn in München Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 5: Zoo Wilhelma Stuttgart

Im Mittelfeld der beliebtesten Zoos Deutschland zieht es jährlich eine Million Menschen in den Zoo Wilhelma nach Stuttgart. Der Zoo ist ein einzigartiger Zoologisch-Botanischer Garten und zählt zu den beliebtesten und schönsten Ausflugszielen im Süden der Republik. Mit einer reichhaltigen Sammlung von Tieren und Pflanzen wird den Besuchern eine faszinierende Kombination aus Zoo und botanischem Garten geboten. Du kannst hier hautnah Tiere aus aller Welt bewundern. Wer immer schon mal majestätische Elefanten oder faszinierende Raubkatzen in ihren Lebensräumen bestaunen wollte, ist hier genau richtig.

Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 4: Zoo Osnabrück

Unter der Erde geht es weiter – unser Platz vier bietet einen unterirdischen Zoo an. Bestimmt einer der Gründe, wieso 1,1 Millionen Menschen jährlich in den Zoo nach Osnabrück fahren. Der Zoo präsentiert aber auch oberhalb eine große Artenvielfalt, von Löwen bis zu exotischen Vögeln ist hier für jeden etwas dabei. Zusätzlich ist der Zoo so beliebt, weil er informative Programme anbietet, bei denen sich Besucher ganz genau über den Tierschutz informieren können. Der Zoo Osnabrück ist auf Platz vier der beliebtesten Zoos Deutschlands.

Foto: imago images/Nico Paetzel

Platz 3: Zoo Leipzig

Unsere Top-Drei im Ranking der beliebtesten Zoos in Deutschland beginnt mit dem Zoo Leipzig. Seine einzigartige afrikanische Savannenlandschaft und sein starkes Engagement für Naturschutz sowie Bildung ziehen jährlich 1,26 Millionen Besucher an. Der Zoo ist ein herausragendes Ziel für Tierliebhaber und Familien. Der Leipziger Zoo ist nicht nur bei Besuchern besonders beliebt, sondern auch beim Leipziger Max-Planck-Institut. Letzteres forscht nämlich im sogenannten Pongoland – der weltweit einzigen Menschenaffenanlage. Wer selbst zum Forscher werden will, ist hier oder im Gondwanaland – einem tropischen Regenwald im Zoo – genau richtig.

Westafrikanische Schimpansen im Pongoland im Leipziger Zoo Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Platz 2: Berlin Tierpark

Es geht in unsere Hauptstadt, die eine Tierwelt zum Anfassen bietet. Der Tierpark Berlin verzeichnet 1,27 Millionen Besucher jährlich. Tier- und Kulturinteressierte sind hier richtig aufgehoben. Der Tierpark ist nämlich rund um das historische Schloss Friedrichsfelde angelegt worden. Der Giraffensteg versetzt Besucher ins Staunen; hier kann man nämlich Giraffen auf Augenhöhe begegnen. Zusätzlich beliebt ist der Zoologische Garten durch das Regenwaldhaus, in dem viele wilde Tiere, wie Leoparden und Tiger leben. Der Zoo gehört aufgrund seiner Kultur ebenfalls zu einem der schönsten Zoos Deutschlands.

Foto: IMAGO/Olaf Wagner

Platz 1: Zoo Berlin

Unser Platz Eins geht ebenfalls an die Hauptstadt. Der Zoo Berlin ist mit Abstand der beliebteste Zoo Deutschlands. Über eine Million mehr Besucher, als in den Tierpark Berlin kommen jährlich, um die verschiedenen Tierarten zu beobachten. Der Zoo Berlin ist der älteste Zoo Deutschlands und zugleich der artenreichste Zoo – über 20.000 Tiere kann man hier kennenlernen. Keine Überraschung, dass dieser Zoo der beliebteste Deutschlands ist.

Foto: IMAGO/Olaf Wagner

Platz Zoo/Tierpark Anzahl der Besucher (in Millionen) 1. Zoo Berlin 2,27 2. Tierpark Berlin 1,27 3. Zoo Leipzig 1,26 4. Zoo Osnabrück 1,1 5. Zoo Wilhelma Stuttgart 1 6. Tierpark Hellabrunn München 0,96 7. Zoo Köln 0,91 8. Tierpark Nürnberg 0,8 9. Zoo Hannover 0,65 10. Zoo Karlsruhe 0,5 Die zehn beliebtesten Zoos Deutschlands nach Anzahl der Besucher 2023

Die beliebtesten Zoos haben dich interessiert? Doch wie sieht es bei einem Besuch mit Kindern aus? Wir verraten dir, welches die Familienfreundlichsten Zoos sind.