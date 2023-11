Die familienfreundlichsten Zoos in Deutschlands 2023

Was gibt es Schöneres, wenn Kinder eine Beschäftigung haben, bei der sie auch noch in der Natur sind und etwas lernen? Fast nichts! Wer liebt es nicht, Tiere mit der Familie anschauen zu gehen. Die Antwort auf all diese Sachen sind Zoos. Doch welche Zoos sind am familienfreundlichsten in Deutschland und bieten somit ein Erlebnis für die ganze Familie?

In unserem Ranking haben wir mal einen genauen Blick auf die familienfreundlichsten Zoos in Deutschland geworfen und für euch herausgesucht, wieso diese Zoos so perfekt für einen Familienausflug sind. Wir beziehen uns dabei auf eine Online-Umfrage unter Haushalten mit Kindern – bereitgestellt durch ServiceValue und die Goethe-Universität Frankfurt. Die Reihenfolge der Platzierungen ergibt sich anhand der Scorepunkte.

Platz 9: Tierpark Hellabrunn München

Streicheln ist hier ausdrücklich erlaubt! Der Tierpark Hellabrunn in München hat es mit 77,7 Scorepunkten auf Platz neun der familienfreundlichsten Zoos geschafft. Der Tierpark setzt mit seinen Streichelzoos auf ein nahes Mensch-Tier-Erlebnis. Dazu bietet er für die kleinen Besucher unter anderem einen Abenteuerspielplatz, dieser liegt direkt am Kastanien Biergarten, sodass die Kinder toben können, während die Eltern eine Verschnaufpause brauchen. Wer für jede Situation alles von zu Hause mitnimmt, hat auch die Möglichkeit einen Bollerwagen zu mieten, um alles sicher zu verstauen.

Platz 8: Kölner Zoo

Auf die Plätze, fertig, ran an den Spielplatz! Unser Platz acht der familienfreundlichen Zoos ist der Kölner Zoo. Der Zoo bietet besonders viel Raum zum Toben, für die kleinen Gäste. Familienfreundlich ist der Zoo an 365 Tagen im Jahr, in den Ferien bietet er sogar ein extra Ferienprogramm an. Besonders interessant für große und kleine Gäste sind die Tierfütterungen z.B. bei den Piranhas oder verschiedene Shows, wie die Flugshow. An alle jungen Tierliebhaber: Der Kölner Zoo bietet auch Kindergeburtstage mit verschiedenen Programmen an, um den Tieren noch mal näherzukommen. Mit 79,9 Scorepunkten hat es der Kölner Zoo in das Ranking der familienfreundlichen Zoos geschafft.

Platz 7: Zoo Wilhelma Stuttgart

Springen, Rennen, Hangeln – typische Bewegungen von verschiedenen Tieren. Der Zoo Wilhelma in Stuttgart ist unser Platz sieben der familienfreundlichsten Zoos. Er setzt nämlich nicht nur auf Möglichkeiten zum Austoben, sondern lehrt den Kindern und auch Erwachsenen dabei noch was. Der Zoo bietet eine Kinderturn-Welt und zehn Spielstationen, in der Nähe der verschiedenen Gehege, damit die Kinder selbst merken, wie ein Tier fühlt. 82,5 Scorepunkte erreicht der Zoo und ist damit wohlverdient im Ranking der familienfreundlichsten Zoos dabei. Egal, ob jung, alt, groß oder klein, dieser Zoo bietet definitiv für jeden die nötige Dosis Spaß.

Platz 6: Zoologischer Garten Berlin

Auf eigene Faust oder in Führungen. Der Zoo Berlin ist mit 83,5 Scorepunkten auf Platz sechs der familienfreundlichsten Zoos und für alle Abenteurer genau das Richtige. Er bietet für große und kleine Gäste Führungen an und die Möglichkeit, den Tieren ganz nah zukommen, mit Fütterungs- oder Streicheleinheiten. Ein Guide gibt hierbei Einblicke in den Zoo-Alltag und die Tierwelt. Besonders interessant dürfte aber die Erkundung auf eigene Faust sein. Hier haben Kinder die Möglichkeit während einer Rallye im größten Zoo Deutschlands die 20.000 Tiere selbst zu entdecken.

Die familienfreundlichsten Zoos in Deutschlands

Platz 5: Tierpark Berlin

Zurück zu den Dinos – eine abenteuerliche Zeitreise ist in dem Tierpark Berlin möglich. Unser Platz fünf der familienfreundlichsten Zoos geht mit 84,2 Scorepunkten an den Tierpark Berlin. Hier kannst du deinem Lieblingstier auch ganz nah sein, denn es gibt die „Lieblingstier-Besuche“. Im Tierpark Berlin hat die ganze Familie auch die Möglichkeit, an einer Rallye teilzunehmen und den Urzeitriesen selbst auf die Spur zu kommen. Besonders für junge Naturforscher hat der Zoo etwas ganz Besonderes im Angebot – es gibt einen Jugendclub, in dem man ein ganzes Jahr regelmäßig in einer Forschergruppe die Tiere des Tierparks genauer betrachtet. Während den Projekten lernen die Kinder mehr über Tiere, deren Lebensräume und den Artenschutz.

Platz 4: Erlebnis-Zoo Hannover

Erlebnisse werden hier großgeschrieben! Familienfreundlichkeit, Entdeckungen und Auspowern stehen im Erlebnis-Zoo Hannover ganz weit oben. Der Zoo bietet Abenteuer an jeder Ecke, egal ob Mitmach-Aktionen, kleine Quizze, Kletterpfade oder Tierfütterungen. Besonders viel Spaß bieten die zahlreichen Abenteuerspielplätze und der Brunnen im Dschungelpalast – hier sollten Eltern für ihre Kinder definitiv Wechselklamotten mitnehmen. Bei den Abenteuern können auch Eltern nochmal Kind sein. Die zahlreichen Aktionen sind nämlich nicht nur für die jüngeren Besucher interessant. Bei so viel Auswahl ist der Zoo Hannover mit 84,2 Scorepunkten verdienterweise auf Platz vier in unserem Ranking.

Platz 3: Tierpark Hagenbeck Hamburg

In der Freizeit zur Schule gehen oder wieder zur Schule gehen – für viele ein unbeliebter Gedanke. Der Tierpark Hagenbeck definiert Schule aber noch mal ganz neu. Der Tierpark präsentiert die „Li-Zooschule“. Jung und Alt können hier die Schulbank drücken und etwas über die Welt der Tiere erfahren. So wird die Welt der Tiere spielerisch erklärt und durch Workshops zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Neben der Zooschule bietet der Zoo viele Spielplätze, Rallyes und ein Tropen-Aquarium an, wo man die Unterwasserwelt noch mal mit ganz anderen Augen wahrnimmt. Mit 84,6 Scorepunkten ist der Tierpark Hagenbeck ein verdienter Platz drei.

Platz 2: Zoo Leipzig

Entdeckerfreude aufgepasst – der Zoo Leipzig bietet familienfreundliche Entdeckertouren an, ob Dschungelsafari, Afrika-Safari oder eine Tour bei Dämmerung. Ein vielfältiges Angebot erwartet die ganze Familie. Viele Spielplätze können von den jungen Besuchern benutzt werden, außerdem gibt es an jedem Spielplatz auch eine Pausenmöglichkeit für Erwachsene. Weiter auf der Reise bietet der familienfreundliche Zoo überall verteilt spannende Lernstationen für Groß und Klein an. Der Zoo Leipzig erzielt mit ihrem zahlreichen Angebot für Familien 85,5 Scorepunkte und den zweiten Platz in unserem Ranking.

Platz 1: Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen

Die familienfreundlichste Weltreise bietet die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen und ist somit auf Platz Eins der familienfreundlichsten Zoos in Deutschland. Egal, ob in Asien, Afrika oder Alaska, die Zoom Erlebniswelt bietet ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Auf Spielplätzen, bei Tierfütterungen oder im Streichelzoo können alle den Tieren besonders nah kommen. Auf einer Eisscholle durch Alaska, eine Bootsfahrt durch Afrika oder eine Expedition zu Amphibien, dieser Zoo hat einiges zu bieten. Am Eingang kann man sich Bollerwagen ausleihen, um das Abenteuer so entspannt wie möglich zu gestalten. Unser Platz eins befindet sich im Herzen des Ruhrgebiets und erzielt 88 Scorepunkten.

Platz Zoo/Tierpark Scorepunkte 1. Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen 88 2. Zoo Leipzig 85,5 3. Tierpark Hagenbeck Hamburg 84,6 4. Erlebnis-Zoo Hannover 84,2 5. Tierpark Berlin 84,2 6. Zoologischer Garten Berlin 83,5 7. Zoo Wilhelma Stuttgart 82,5 8. Kölner Zoo 79,9 9. Tierpark Hellabrunn München 77,7 Die familienfreundlichsten Zoos in Deutschland 2023

Diese Zoos sind die familienfreundlichsten Zoos Deutschlands im Jahr 2023.