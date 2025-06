Movie Park verkündet Neuerung – doch Besucher verraten, was sie wirklich wollen

Im Movie Park gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Jetzt stellt der Freizeitpark in Bottrop die neuste Änderung vor. Die Besucher verlangen jedoch nach etwas komplett anderem.

Bei einem langen Tag im Movie Park knurrt einem schon mal schnell der Magen. Zum Glück gibt es in dem NRW-Freizeitpark eine große Auswahl an Snacks und Imbissen, um sich für die nächste Fahrt auf der Achterbahn zu stärken.

Movie Park: Neue Waffeln mit Toppings

Auf Facebook veröffentlicht der Movie Park ein Catering-Update. Es gibt nämlich in dieser Saison neue leckere Snacks, über die sich die Besucher des Freizeitparks freuen können. Wohl ein großes Highlight für die Jüngsten: Es gibt eine neue Waffel, inspiriert von der Nickelodeon-Serie „Paw Patrol“. Besucher haben die Wahl aus verschiedenen Toppings, von Streuseln, Marshmallows, bis hin zu Eiscreme.

Fans der „Loaded Fries“ müssen sich auch keine Sorgen machen, denn die Pommes Frites, mit besonderem Topping, sind auch diese Saison im Movie Park mit dabei. Jedoch sind diese nicht mehr in dem Imbiss „El Sombrero“ verfügbar, sondern werden ab sofort im „Hollywood Snack“ angeboten.

Bei einem Besuch im Movie Park werden die Gäste wohl auch in dieser Saison nicht vom Fleisch fallen. Allerdings hatten sich Besucher offenbar etwas anderes erhofft als den nächsten Snack auf die Hand.

Besucher wünschen sich ein richtiges Restaurant

Frustriert fragt ein Nutzer: „Gibt’s eigentlich kein vernünftiges Restaurant im Park?“ Abgesehen vom Buffet-Angebot in der „Trattoria Hollywood“ gibt es tatsächlich eher Imbiss- und Fast-Food-Angabote im Movie Park. „Dem Park fehlt nun ein Restaurant, wo man Tellergerichte bekommt!“, bestätigt ein anderer Besucher.

Es gab da tatsächlich mal einen Ort im Movie Park, an den sich die Besucher mit Sehnsucht erinnern: der „Van Helsing’s Club“. Wie ein Nutzer erklärt, war dies der „einzige Ort, wo man ‚normal‘ essen konnte und es nicht ganz so einen Imbiss-Charakter gibt.“ Daher fordern die Nutzer in den Kommentaren auf Facebook auch immer wieder: „Ich hätte gern das Van Helsing’s zurück!“ Ob der Movie Park bald diesem Wunsch nachkommen wird?