Nächster Juwel-Hammer? Schalke-Fans mit deutlicher Forderung

Die Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 neigt sich dem Ende zu. Bevor es am 1. August (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC richtig losgehen wird, muss der Kader von Cheftrainer Miron Muslic weitestgehend stehen.

Einer der Gewinner der Vorbereitung dürfte Mertcan Ayhan sein. Der Youngster bekam unter Muslic die Möglichkeit, sich in einigen Testspielen zu präsentieren. Diese Chance nutzte das Top-Talent. Da sein Abgang droht, haben die Fans nun eine deutliche Forderung an die S04-Bosse.

Schalke 04: Ayhan soll verlängern

Neben Peter Remmert und Vitalie Becker stach auch Mertcan Ayhan in den vergangenen Wochen beim FC Schalke 04 heraus. Die drei Talente sind die Gewinner der Vorbereitung, konnten mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und könnten auch zum Kader der neuen Spielzeit gehören.

Während Remmert und Becker langfristige Verträge bei den Königsblauen haben, droht ein ablösefreier Abschied von Ayhan für das kommende Jahr. Es besteht die Sorge, eines der größten Talente des 2006er Jahrgangs zu verlieren. Ayhan ist heiß begehrt. Dem SC Freiburg und türkischen Klubs wird Interesse nachgesagt.

Daher fordern die S04-Fans: Ayhan soll langfristig verlängern. Die Verantwortlichen des Revierklubs um Sportvorstand Frank Baumann und Co. befinden sich auch schon in Gesprächen mit dem 18-Jährigen. Zu einer Einigung scheint man noch nicht gekommen zu sein.

Nächstes Top-Talent für die Zukunft?

Eine Vertragsverlängerung mit einer möglichen Ausstiegsklausel im hohen Millionenbereich wäre für den FC Schalke 04 ein großer Coup. Der klamme Revierklub hofft nämlich seit Jahren darauf, mit jungen Spielern aus der Knappenschmiede viel Geld machen zu können.

Diese Möglichkeit würde sich dann auch bei Ayhan bieten. Mit einer Verlängerung würde ihm auch ein Kaderplatz bei den Profis winken. Einsätze wird der junge Türke sicherlich auch erhalten, so wie Muslic in der Vorbereitung auf ihn gesetzt hatte. In den Spielen gegen die drei Erstligisten Panathinaikos (0:0), St. Gallen (1:0) und Twente Enschede (0:0) gehörte Ayhan zum Team, spielte sogar in zwei Spielen die kompletten 90 Minuten durch.

Alles sieht also nach einer Vertragsverlängerung des Top-Talents aus. Ob es jetzt kurz vor dem Saisonstart alles schnell gehen könnte? Eine optimale Bühne würde sich am „Schalke Tach“ am 26. Juli bieten. Vor zahlreichen Fans wird die Mannschaft vorgestellt, ehe es dann gegen den FC Sevilla zum letzten Test geht. Gibt es dann für die Fans eine Ayhan-Überraschung?