FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 verkündet Juwel-Hammer

Die Fans des FC Schalke 04 mussten warten und teilweise auch zittern. Schließlich ist er heiß begehrt, einige Top-Klubs haben es schon auf ihn abgesehen. Dementsprechend war die Forderung laut, mit Mertcan Ayhan zu verlängern.

Und dieser Forderung sind die Verantwortlichen nachgekommen – dafür musste aber auch Mertcan Ayhan zustimmen. Das Top-Talent hat einen langfristigen Vertrag beim FC Schalke 04 unterschrieben.

FC Schalke 04: Ayhan-Verlängerung offiziell

Ist das wichtig für den FC Schalke 04! Mertcan Ayhan wird weiterhin im S04-Trikot auflaufen und hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der Revierklub erklärt, dass in dem neuen Kontrakt des Youngsters keine Ausstiegsklausel enthalten ist. Darüber hinaus besteht eine beidseitige Option, den Vertrag um eine weitere Spielzeit auszuweiten.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Mertcan Ayhan ein hochveranlagtes Talent aus der eigenen Jugend seinen Weg langfristig bei S04 sieht. Uns gefällt, wie fokussiert und ehrgeizig er auftritt. Als Junge aus Gelsenkirchen hat er auf Schalke einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen, auf dem wir ihn in den kommenden Jahren weiter begleiten. Dass er in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat, spricht absolut für Mertcan und die hervorragende Ausbildung in unserer Knappenschmiede”, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Der 18-Jährige machte die gesamte Vorbereitung unter Neu-Coach Miron Muslic mit, wurde auch bei den drei Härtetests gegen Panathinaikos (0:0), St. Gallen (1:0) und Twente Enschede (0:0) eingesetzt, stand in zwei Partien sogar in der Startelf.

„Bedeutet mir viel“

Nicht nur die Fans des FC Schalke 04 werden erleichtert sein, sondern auch der Revierklub. Mit Ayhan bleibt nämlich das nächste Top-Talent langfristig in Gelsenkirchen. Dementsprechend ist auch seine Freude groß.

„Es bedeutet mir viel, meinen ersten Profivertrag bei Schalke 04 zu unterschreiben und weiter das königsblaue Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich noch viel lernen kann und nutze deshalb jede Einheit, um mich zu verbessern und dem Team zu helfen. Für mich ist es eine Herausforderung und eine Chance zugleich, mit der Lizenzmannschaft bei Miron Muslic zu trainieren und auch zu Einsätzen zu kommen”, sagt ein glücklicher Ayhan.

Zur neuen Saison werden neben Taylan Bulut und Max Grüger voraussichtlich auch mit Vitalie Becker und Mertcan Ayhan zwei weitere Top-Talente aus der Knappenschmiede im Profiteam spielen.