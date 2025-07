Nächste große Überraschung zum Schalke-Tach: S04 verkündete Star-Rückkehr

Der Schalke-Tach rückt immer näher, schon am Samstag (26. Juli) geht es am Vereinsgelände des S04 rund. Auch in diesem Jahr werden erneut zehntausende Fans erwartet.

Allen Besuchern wird dabei ein vielfältiges Programm geboten. Das Highlight dürfte sicherlich das Testspiel gegen den FC Sevilla sein, welches um 17 Uhr startet. Rund um das Spiel der befreundeten Klubs kündigte sich nun der nächste ehemalige S04-Star an.

Ex-Schalke-Pechvogel Coke zu Besuch

Zuletzt hatte bereits Ivan Rakitic seinen Besuch versprochen, nun zieht der nächste Spieler nach. Coke, der einst ebenfalls für den FC Sevilla und Schalke 04 seine Schuhe schnürte, wird dem Schalke-Tach beiwohnen. Das verkündete Königsblau am Donnerstag (24. Juli). Mit den Andalusiern gewann der Rechtsverteidiger gleich drei Mal die Europa League. Sein Wechsel in den Ruhrpott 2016 verlief allerdings nicht wie geplant.

Denn nur kurz nach seiner Ankunft verletzte sich der Spanier. Ein Kreuzbandriss zwang Coke zu einer langen Leidenszeit. Nach eineinhalb Jahren und gerade einmal zehn Pflichtspieleinsätzen für Königsblau war dann schon Schluss. Coke wechselte zurück in seine Heimat zu UD Levante. Immerhin: Ein Treffer im Schalke-Trikot war dem gebürtigen Madrilenen am Ende doch vergönnt.

Auch Rakitic beim Schalke-Tach

Neben Coke wird auch Ivan Rakitic beim Schalke-Tach vor Ort sein. Der Kroate erlebte eine weitaus erfolgreichere Zeit als Coke beim S04, ganze 135 mal lief Rakitic für den Revierklub auf. Im Januar 2011 wechselte der Mittelfeldstratege zum FC Sevilla, dreieinhalb Jahre später dann zum FC Barcelona.

Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich also auf bekannte Gesichter beim Schalke-Tach freuen. Ab 14.30 Uhr dürften die Beiden erst auf der Tausend-Freunde-Bühne zu sehen sein, um 16.30 Uhr dann auf dem Rasen der Veltins Arena.