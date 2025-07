Lotto-Spieler aus NRW räumt im Eurojackpot ab – doch die Freude währt nur kurz

Mit Spannung haben Lotto-Spieler in ganz Deutschland am Freitag (27. Juni) die Eurojackpot-Ziehung erwartet. Am Abend sorgte die Lotterie für Gewissheit unter Tippern.

Wieder mal blieb der Eurojackpot ungeknackt! Immerhin in Gewinnklasse zwei konnte ein Glückspilz aus NRW am Freitag punkten und sich über fünf Richtige plus Superzahl freuen. Doch statt möglichen 24 Millionen muss er sich jetzt mit deutlich weniger zufriedengeben…

Lotto-Tipper aus NRW verfehlt Jackpot

Statt über Nacht wie einst Lotto-König Chico aus Dortmund zum Multimillionär geworden zu sein, waren in Gewinnklasse zwei gerade mal etwas über 616.000 Euro zu holen. Zwar könnte sich der Glückspilz auch von diesem Sümmchen sicherlich einige Träume erfüllen. Doch ärgern dürfte es ihn trotzdem. Denn nur eine Superzahl hat zum Millionenglück gefehlt.

Laut Eurojackpot steht er allerdings nicht alleine in Gewinnklasse zwei. Auch ein Tipper aus Dänemark und einer unserer Nachbarn in den Niederlanden bewiesen ein solides Händchen beim Kreuzchen-Setzen. Sie können sich jetzt über ein stattliches Plus auf ihrem Konto freuen.

Spieler erwarten nächste Ziehung

Auch in Gewinnklasse drei konnten drei deutsche Tipper punkten – allerdings keiner aus NRW. 208.685,30 Euro gingen an zwei Spieler aus Niedersachsen, einen aus Thüringen, einen aus Polen und einen aus Tschechien.

Lotto-König Chico aus Dortmund dürfte bei diesen Summen nur müde lächeln können. Denn an seinen Gewinn aus 2022 von rund 10 Millionen Euro reichen diese Beträge bei weitem nicht heran. Doch Spieler aus NRW und anderen Teilen Deutschlands können ihr Glück nun erneut herausfordern – die nächste Ziehung des Eurojackpot steht am nächsten Dienstag (1. Juli) unmittelbar bevor. Dann sind sogar satte 32 Millionen Euro zu holen!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.