Schalke 04 befindet sich in Zeiten stetiger Veränderung. Das betrifft in dieser Transfer-Periode sowohl die Mannschaft als auch den Trainer- und Führungsstab bei Königsblau. Und während diese neue Energie dem Verein durchaus gut zu tun scheint, setzt S04 an anderer Stelle auf Konstanz.

So teilte der Verein am Montag (21. Juli) offiziell mit, dass der Vertrag mit Mineralwasser-Partner Rosbacher um zwei weitere Saisons verlängert wird. Die Wassermarke versorgt die Mannschaften von Schalke 04 und sämtliche blauweißen Mitarbeiter bis zum Juni 2027 weiter mit ihren Produkten. Der Deal betrifft allerdings auch die S04-Fans.

Denn wie regelmäßige Stadiongänger wissen dürften, gibt es während Heimspielen in der Verltins-Arena auch Rosbacher zu trinken. Das bleibt für die beiden kommenden Spielzeiten ebenfalls bestehen. Für Besucher von Spielen und Events auf Schalke ist Rosbacher in den drei Varianten Klassisch, Medium und Naturell verfügbar.

Der Direktor für Verteib und MArketing auf Schalke Dominik Ruben freut scih über den neuen Deal: „Rosbacher ist für uns mehr als ein Getränkepartner. Das Mineralwasser passt hervorragend zu unserem sportlichen Anspruch und trifft auch den Geschmack unserer Fans.“ Seitens des S04 begrüße man die „vertrauensvolle Fortsetzung der Zusammenarbeit auf und neben dem Platz“.

Muslic: Kader soll ausgedünnt werden

Für die meisten Schalke-Fans dürften andere Fragen dennoch aktuell von größerer Bedeutung sein. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und man konnte erste Erfolge in der defensiven Stbilitä erkennen. Dennoch hatte Miron Muslic zuletzt einige rasche Abgänge angekündigt, um den Kader auszudünnen (mehr dazu hier).

Neben den ganzen Veränderungen, die also bei Schalke 04 noch in diesem Sommer anstehen, stellt die Partnerschaft mit Rosbacher eine Konstante für den Verein dar. Allein darauf sollten sich Mannschaft und Fans für die neue Saison allerdings nicht verlassen.