Miron Muslic hat entschieden! Stars sollen Schalke 04 sofort verlassen

Dass der Kader von Schalke 04 zu groß ist, ist kein Geheimnis. Doch jetzt wird es ernst. Der S04 steht vor einer regelrechten Abgangswelle!

Miron Muslic hat sich wie angekündigt ein Bild von allen Spielern gemacht. Nun ist die Entscheidung gefallen, wer bleibt und wer gehen soll. Nach dem Testspiel in Ahlen gab es eine knallharte Ansage – nun werden die Konsequenzen gezogen.

Schalke 04 vor Abgangswelle

36 Profis stehen aktuell im S04-Kader. Viel zu viele, das ist klar. Nach mehreren Wochen Vorbereitung, einem intensiven Trainingslager und sechs Testspielen hat sich der neue Trainer nun ein klares Bild von allen Spielern gemacht. Jetzt wird es ernst. Nach dem 4:0-Testspielsieg gegen Oberligist Rot Weiss Ahlen (hier die Highlights) kündigt er das radikale Aussortieren an.

„Wir gehen jetzt in die fünfte Vorbereitungswoche. Das Bild wird klarer für uns. Wir als Staff wissen jetzt genau – und haben klare Erkenntnisse auch aus dem Training – mit wem wir planen und bei wem das dann nicht weiter möglich ist. Wir sind der klaren Überzeugung, wer diesen Weg mit uns gehen kann, aber auch, wer diesen Weg absolut nicht mitgehen kann.“

Kader soll schnell kleiner werden

Wen es erwischt, verriet Muslic (noch) nicht. Wohl aber, dass es jetzt schnell gehen soll. In den kommenden Tagen wird den betroffenen Spielern nun die Entscheidung mitgeteilt. „Der Zeitpunkt für den Cut ist gekommen. Wir brauchen eine gesunde Kadergröße. Und die werden wir auch relativ rasch schaffen.“

Bei einigen Stars scheint klar, dass sie bei Schalke 04 auf der Abschussliste gelandet sind. Nicht erst beim Doppel-Test gegen Twente (0:0) und Ahlen war die Mannschaft klar in A- und B-Elf aufgeteilt. Die Abgänge dürften sich also fast ausschließlich in dem Team bewegen, das am Sonntag vorspielte. Auch Sportdirektor Youri Mulder stellte klar, dass ihn in diesem Spiel nur wenige Akteure überzeugt haben.

Oben auf der Liste stehen wohl Henning Matriciani, Bryan Lasme und Ibrahima Cissé. Auch Martin Wasinski, Anton Donkor, Steve Noode oder Ayman Gulasi könnte es erwischen. Und selbst die mit großen Hoffnungen verpflichteten Armin Younes und Anton Donkor dürfen sich ihrer Schalke-Zukunft nicht mehr sicher sein.

Mehr aktuelle News:

Es wird ausgesiebt bei Schalke 04. Und das schnell. Bis zu acht Abgänge sind realistisch. Werden dann auch noch Moussa Sylla und Taylan Bulut für gutes Geld verkauft, haben die Kaderplaner Frank Baumann und Ben Manga noch einmal Handlungsspielraum für Verstärkung.