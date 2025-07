Überraschung um Ex-Schalke-Talent! Kommt es zur S04-Rückkehr?

Nach dem Ende des Trainingslagers geht für den FC Schalke 04 die Saisonvorbereitung in Gelsenkirchen weiter. Gleiches gilt auch für die U23 der Königsblauen. Trainer Jakob Fimpel will sein Team bestmöglich auf die Regionalliga-Spielzeit vorbereiten.

Dafür gab es am Donnerstag (17. Juli) eine große Überraschung im Schalke-Training. Das einstige Knappenschmiede-Talent Marcel Sobottka trainierte nämlich mit der Schalker U23. Sofort herrschte bei den Fans Aufregung: Kommt es etwa zur spektakulären Rückkehr?

Schalke-Training mit Ex-Knappenschmiede-Talent

Mit Timo Becker ist in diesem Sommer bereits ein ehemaliges Talent zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. Wird auch Marcel Sobottka in der kommenden Saison im S04-Trikot auflaufen? Der 31-jährige Mittelfeldspieler ist seit dem 1. Juli vereinslos. Die vergangenen zehn Jahre stand Sobottka für Fortuna Düsseldorf unter Vertrag.

Nun trainierte er beim Fimpel-Team mit. Bei seinem Ex-Klub bekommt der gebürtige Gelsenkirchener die Möglichkeit, sich fit zu halten. Doch die S04-Fans haben da noch andere Träume. Sie hoffen, dass Sobottka sich für einen Vertrag empfehlen kann und wieder für Schalke aufläuft.

Für die U23 wäre er definitiv ein großer Gewinn. Sobottka hat nämlich reichlich Erfahrung. 178 Partien absolvierte er in der 2. Liga, 32 Mal kam er in der Bundesliga zum Einsatz.

Sobottka vor Rückkehr?

Doch vermutlich wird sich Sobottka erstmal anschauen, was er sonst so für Angebote erhalten wird. Sind keine vielversprechenden Offerten dabei, ist es gut möglich, dass er ein Jahr in der Regionalliga West für Schalke 04 spielt, statt weiter vereinslos zu sein.

Dabei kommt Sobottka aus einer schwierigen Saison in Düsseldorf. Der defensive Mittelfeldspieler kam auf nur zehn Spiele. Eine Wadenverletzung und ein Muskelfaserriss verhinderten mehr Einsätze. Das war vermutlich auch einer der Gründe, weshalb die Fortuna auf eine weitere Zusammenarbeit verzichtete.