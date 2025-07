Beim FC Schalke floppte er: Jetzt steht ein Ex-S04-Torwart vor einer ungewissen Zukunft

Die letzte Bundesliga-Saison des FC Schalke 04 ist mittlerweile zwei Jahre her. Es ist also schon die dritte Spielzeit der Königsblauen in der 2. Liga in Folge. Einer, der einen maßgeblichen Anteil am Abstieg 2023 hatte, ist Alexander Schwolow.

Der Torhüter war beim FC Schalke 04 kein sicherer Rückhalt, leistete sich einige Fehler und stieg dementsprechend dann mit den Knappen ab. Oder doch nicht. Schwolow ging nach seiner Leihe zurück nach Berlin und blieb in der Bundesliga. Jetzt ist er allerdings vereinslos.

Ex-Schalke-Torwart Schwolow vereinslos

Zur Saison 2022/23 holte der FC Schalke ihn per Leihe von Hertha BSC. Alexander Schwolow sollte als Nummer eins für den Klassenerhalt sorgen, doch das Gegenteil trat ein. Die Knappen gewannen nur ein Spiel, der Torwart sah bei vielen Gegentoren sehr schlecht aus und hatte nach Ansicht der Fans einen großen Anteil daran, dass es schließlich zum Abstieg kam.

Die Leihe endete, Schwolow kehrte zurück nach Berlin. Besonders bitter für ihn: Auch Hertha BSC stieg in dieser Saison ab. Doch Schwolow ging nicht in die 2. Liga mit einem der beiden Klubs. Stattdessen folgte der Wechsel zu Union Berlin. Dort stand er die vergangenen beiden Spielzeiten unter Vertrag.

Jetzt endete seine Zeit bei den „Eisernen“, die ihm sogar ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht hatten. Schwolow lehnte jedoch ab. Seit dem 1. Juli ist der Keeper vereinslos.

Wie geht es für Schwolow weiter?

Gerüchte um den ehemaligen Schalke-Keeper gab es zuletzt auch. Der 1. FC Köln und der Karlsruher SC sollen Interesse gehabt haben. Die Betonung liegt auf „gehabt haben“. Mittlerweile haben beide Klubs neue Torhüter verpflichtet und wollen vermutlich auch keinen weiteren Mann für zwischen den Pfosten holen.

Wie geht es also für Schwolow weiter? Mit seinen 33 Jahren ist er nicht nur nicht mehr der jüngste Torwart, sondern hat obendrein in den vergangenen beiden Spielzeiten nur sieben Pflichtspiele absolviert.

Außerdem haben alle Vereine mittlerweile die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Kommt es richtig blöd für Schwolow, wird er keine Vorbereitung mit einem Klub spielen und wird hoffen, dass er als vereinsloser Torwart in den kommenden Monaten verpflichtet wird. Dann wird er allerdings wohl auf der Bank Platz nehmen und sich im Training beweisen müssen. Es bleibt also mit Spannung abzuwarten, wie die Karriere von Schwolow sich fortsetzt.