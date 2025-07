Zoo Dortmund teilt es Besuchern selbst mit – das gibt’s nirgendwo sonst auf der Welt

Auf den sozialen Medien verkündet der Zoo Dortmund die frohe Nachricht – im Zoo gibt es nämlich Nachwuchs bei den Großen Ameisenbären. Die Geburt reiht sich in eine lange Liste von Erfolgen ein, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt.

Noah wurde am 16. April geboren und wächst jetzt im Zoo Dortmund heran. Auf Facebook berichtet der Zoo stolz, dass sich der Große Ameisenbär prächtig entwickelt. Der kleine Noah ist der erste Nachwuchs von Mutter Bonita. Trotzdem macht sie sich „sehr gut in ihrer neuen Mutterrolle“, wie der Zoo betont.

Noah ist die 65. Geburt im Zoo Dortmund

Der neuste Nachwuchs ist zwar bereits drei Monate alt, jedoch wird er weiterhin von seiner Mutter auf dem Rücken getragen. Dieses Verhalten ist typisch für Große Ameisenbären. Die Tiere steigen nur vom Rücken der Mütter ab, um etwas zu trinken. Der Zoo Dortmund schätzt, dass Noah wohl ungefähr ein ganzes Jahr auf dem Rücken von Bonita verbringen wird.

Noahs Vater Antebus wurde bereits von Noah und Bonita getrennt. Wie es für Große Ameisenbären üblich ist, hat dieser sich nämlich nicht um seinen Nachwuchs gekümmert und wird von der Mutter auch überhaupt nicht in der Nähe von Noah geduldet. Deswegen hat man Bonita und Antebus schon vor der Geburt voneinander entfernt.

Die Zucht von Großen Ameisenbären hat im Zoo Dortmund eine lange Tradition. Tatsächlich ist Noah der 65. Große Ameisenbär, der im Zoo Dortmund das Licht der Welt erblickt hat. Stolz teilt der Zoo auf Facebook mit: „In keinem anderen Zoo der Welt wurden mehr Ameisenbären geboren als bei uns.“

Dortmund gilt als Welthauptstadt der Ameisenbären

Das hat auch einen Grund, denn seit 1985 koordiniert der Zoo Dortmund die Europäischen Erhaltungszucht-Programme (EEP) für Große Ameisenbären. Das EEP ist ein zooübergreifendes Projekt, das die gezielte und sichere Zucht von gefährdeten Tieren koordiniert. Darüber hinaus führt der Zoo Dortmund auch seit 1979 das Internationale Zuchtbuch für die Großen Ameisenbären, das es im Rahmen der Welt-Vereinigung von Zoos und Aquarien gibt.

Kein Wunder, dass dem Zoo Dortmund die Zucht und vor allem der Arterhalt dieser gefährdeten Tierart am Herzen liegen – und das auch mit großem Erfolg. Stolz verkündet der Zoo auf Facebook, dass „Dortmund in Fachkreisen auch als Welthauptstadt der Ameisenbären“ gilt. Der kleine Noah ist also genau am richtigen Ort geboren, um zu einem Großen Ameisenbären heranzuwachsen.