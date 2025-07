Schalke 04 – RW Ahlen: DAS will in einem Testspiel niemand sehen

An der Intensität im Testspiel Schalke 04 – RW Ahlen hat es in jedem Fall nicht gefehlt – gerade auf Seiten der Gastgeber. Insgesamt war es für die Schalker ein ruhiger Nachmittag in Ahlen. Die Null gehalten, endlich wieder Tore geschossen: ein souveränes 3:0.

Gerade aufgrund der etwas schwächeren Formation im Vergleich zum Enschede-Spiel dürfte Miron Muslic größtenteils zufrieden mit seinen Jungs sein. Einen Makel gab es da dann doch. Für den allerdings kein Schalker selbst verantwortlich ist. Denn in der ersten Hälfte überrascht RW Ahlen zweimal mit sehr harter Gangart und im zweiten Durchgang schocken mehrere Verletzungen Königsblau.

Schalke 04 – RW Ahlen: Ruppige Gangart

Max Grüger und Ayman Gulasi traf es bereits vor der Pause. Beide kassierten üble Tritte im Mittelfeld und mussten anschließend behandelt werden. Zunächst ging es für beide weiter, später im Spiel musste Gulasi den Platz angeschlagen verlassen. Ob das Foulspiel der ersten Hälfte dafür verantwortlich ist, bleibt unklar. Doch auch im weiteren Spielverlauf hatte S04 mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen.

Justin Heekeren musste als Erster verletzungsbedingt ausgewechselt werden (mehr dazu hier). Neben dem Schalker Torwart und Ayman Gulasi traf es ebenfalls Tidiane Toure, der bereits acht Minuten nach seiner Einwechslung das Feld wieder verlassen musste. Zufall und Pech für S04?

Drei Spieler mit muskulären Problemen

Möglich wäre das. Bei allen drei Akteuren deuteten die ersten Schritte und Behandlungen auf muskuläre Verletzungen hin. Sind die Profis doch etwas überstrapaziert ob der vielen Testspiele und hohen Intensität der Vorbereitung? Um genau dem vorzubeugen, hatte Muslic seinen Kader doch kräftig durchgewechselt.

Dennoch kommt nach Schalke 04 – RW Ahlen die einwöchige Pause bis zum nächsten Testspiel sehr gelegen. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass keine Verletzung langfristigere Folgen haben wird. Denn gerade für junge Talente sind diese Spiele eine ideale Chance, ihr Können zu zeigen. Dem sollten weder harte Fouls noch muskuläre Probleme im Weg stehen.