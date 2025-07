Ansage an Schalke 04! Hertha-Profi stichelt gegen Königsblau

Hauptstadt. Ruhrgebiet. Eröffnungsspiel. Für Schalke 04 steht ein echter Kracher zu Beginn der neuen Saison an. Im Heimspiel gegen Hertha BSC (Freitag, 01. August) eröffnet Königsblau die kommende Spielzeit in der zweiten Bundesliga. Allein die Fans beider Traditionsvereine werden für eine würdige Kulisse zum Auftakt sorgen. Doch in der Partie liegt schon jetzt zusätzliches Feuer.

Auslöser dafür: Der Transfer von Paul Seguin von Schalke 04 zur Hertha in diesem Sommer. Nach dessen Bekanntgabe veröffentlichte der Hauptstadt-Klub über die sozialen Medien ein Video, in dem Seguin und auch Kapitän Toni Leistner gegen den S04 stichelten. Die Antwort der blauweißen Fans ließ nicht lange auf sich warten.

Schalke 04: „Unfreundliche Nachrichten“

In einem Interview auf der Hertha-Homepage gestand Leistner, dass er „relativ viele unfreundliche Nachrichten“ von Schalker Fans bekommen habe. Seine weitere Äußerung wirkt allerdings weder verbittert noch wütend. Leistner nimmt es sportlich.

+++Karaman-Nachricht versetzt S04-Fans in Aufruhr+++

„Entsprechend freue ich mich schon auf das Auswärtsspiel auf Schalke“, ergänzt der 34-jährige Abwehrchef der Berliner. Auch für Seguin dürfte das Spiel ein besonderes werden. Auch wenn der Mittelfeldspieler nur zwei Jahre für Schalke 04 als Spieler aktiv war, die Rückkehr in die Arena und vor die Nordkurve lässt wohl keinen Profi ganz kalt.

Hertha mit Ambitionen

Sicher freuen sich auch einige Schalker auf das Wiedersehen mit dem Ex-Kollegen. Sportlich gesehen wird die Partie für die Mannschaft von Miron Muslic der erste Härtetest der kommenden Zweitliga-Spielzeit, denn die Hertha geht mit Aufstiegsambitionen ins Rennen.

Für Toni Leistner dürfte es am Saisonende auch gerne die Meisterschaft sein. Das würden wohl viele blauweiße Fans aus Gelsenkirchen gerne verhindert sehen. Ob Schalke 04 dafür am ersten Spieltag schon den ersten Schritt macht, wird sich zeigen. Die Spannung vor dem Zweitliga-Auftakt jedenfalls könnte kaum größer sein.