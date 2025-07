Schalke 04 – RW Ahlen: Test mit bitteren Folgen für Königsblau

In weniger als zwei Wochen ist es bereits so weit: Die 2. Bundesliga startet wieder. Am 1. August macht der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC den Anfang. Um bestens vorbereitet zu sein, absolviert Königsblau derzeit einige Testspiele – so auch am Sonntagmittag gegen den Oberligisten RW Ahlen.

Allerdings war das ein Test, auf den man im Nachhinein gerne verzichtet hätte. Denn mit Justin Heekeren, Tidiane Toure und Ayman Gulasi haben sich gleich drei Spieler im Testspiel gegen den RW Ahlen verletzt.

Schalke 04 – RW Ahlen wird zum bitteren Test

Es ist das Horrorszenario eines jeden Testspiels: Verletzungen sollen unbedingt vermieden werden. Doch Schalke traf es gegen den RW Ahlen gleich dreifach. Heekeren fasste sich in der Mitte der ersten Halbzeit an den hinteren rechten Oberschenkel und musste behandelt werden. Sichtlich unter Schmerzen spielte der Keeper zunächst weiter, doch wenige Minuten wurde der Keeper dann ausgewechselt. Johannes Siebeking übernahm im Schalker Tor.

Für Heekeren ist es besonders bitter. Kürzlich hatte er sich noch öffentlich ambitioniert gezeigt, um einen Platz im Tor zu kämpfen. Nach dem Testspiel in Bocholt (3:2) präsentierte sich Heekeren im Gespräch mit der „Rheinischen Post“ selbstbewusst und kämpferisch: „Ich versuche, Druck zu machen. Dann werden wir sehen, was passiert“, betonte der Keeper. Jetzt der bittere Rückschlag.

Karius wieder fit

Ausgerechnet jetzt, wo Loris Karius wieder fit ist. Das wäre Heekerens Chance gewesen, sich in Training und Testspielen auf Augenhöhe zu messen. Doch nun scheint ihm diese Möglichkeit vorerst verwehrt zu bleiben. Informationen über die Schwere der Verletzung gibt es noch nicht, doch alles deutet auf muskuläre Probleme hin. Eine Zwangspause wird somit mit Sicherheit folgen.

Ähnlich bitter lief es im Test gegen den RW Ahlen für Toure. Der Youngster hatte die Gelegenheit, sich im Testspiel zu beweisen, doch nach nur acht Minuten war diese Chance dahin. Auch er musste aufgrund muskulärer Probleme den Platz verlassen. Gulasi war der dritte unglückliche. Er bekam bereits in der ersten Halbzeit einen Schlag ab. Kurz vor Schluss ging es dann endgültig nicht mehr weiter und S04 musste sogar in Unterzahl spielen, da Muslic nicht mehr wechseln konnte. Schalke 04 – RW Ahlen: Ein Test, den man sich bei Königsblau im Nachhinein wohl lieber gespart hätte – trotz des souveränen 3:0-Erfolg.