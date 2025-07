Schalke-Ultras melden sich vor Saisonstart zu Wort: Jetzt müssen S04-Fans schnell sein

Schalke und seine Fans: Es ist nicht immer eine Liebesgeschichte und dennoch kann der eine nicht ohne den anderen. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hallte noch Hohn und Spott für die Mannschaft durch die Arena. Doch trotzdem war klar: Auf den Support aus der Kurve wird der S04 auch in der kommenden Saison zählen können.

Das wird sich auch auf dem anstehenden Schalke-Tag zeigen. Es werden zahlreiche Fans beim Testspiel gegen den FC Sevilla dabei sein – auch die Ultras GE , die sich jetzt über ihre Website zu Wort melden und eine besondere Aktion verkünden. Ab 11 Uhr werden sie an einem eigenen Stand (neben dem Autogrammzelt) verschiedenste Artikel für Fans verkaufen. Der Zweck: die eigene Choreokasse, aber auch soziale Projekte.

Schalke-Tag: Lose für soziale Projekte

Bereits seit „weit über einem Jahrzehnt“ unterstützen die Ultras soziale Projekte in Gelsenkirchen – beispielsweise monatliche Lebensmittellieferungen an die Tafel, Weihnachtsgeschenke für ein Kinderhaus oder die Restauration des Fluchtlichtmasts im Parkstadion. Zur finanziellen Förderung können S04-Anhänger am Schalke-Tag Lose erwerben.

Die Produktpalette der Ultras ist allerdings deutlich umfangreicher: Ruhrpott-Shirt, Choreotasse, Fischerhut, Schalke-Fahnen, Poster und Aufkleber. Da dürfte jeder S04-Fan auf seine Kosten kommen. Preise sind in der offiziellen Mitteilung der Ultras nachzulesen. Und darüber hinaus wartet ein weiteres Highlight.

Highlight: Trikot-Versteigerung

Denn die Ultras verteidigen zusätzlich Trikots aus der vergangenen Saison. Auch wenn in dem Stoff keine grandiosen Leistungen gezeigt wurden, dürfte er einigen Schalke-Fans noch eine Menge wert sein. Daher lohnt es sich, schnell zu sein. Die Produkte sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Darüber hinaus hält der Schalke-Tag mit dem Spiel gegen den FC Sevilla auch ein sportliches Highlight parat. Ein letzter Test vor dem Saison-Auftakt gegen Hertha BSC, bei dem sich die Beziehung zwischen Fans und Mannschaft erstmals in der neuen Saison zeigen wird.