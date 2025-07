Schalke-Fans machen große Augen! DFL plant irre Neuerungen

In weniger als zwei Wochen beginnt die neue Zweitliga-Saison! Das Eröffnungsspiel findet am Freitag (01. August, 20.30 Uhr) in der Veltins-Arena auf Schalke statt – die Königsblauen empfangen die „Alte Dame“ aus Berlin.

Mit Blick auf die neue Spielzeit möchte die DFL die Bundesliga-Fans laut „Bild“ enger mit den Spielern verbinden. Neue TV-Formate erlauben tiefere Einblicke in das Geschehen rund um den Spieltag. Diese Maßnahmen starten zunächst in der 2. Liga und könnten auch bei Schalke für mehr Nähe zwischen Spielern und Anhängern sorgen.

DFL plant neue Fanerlebnisse bei Schalke und Co.

Für die Fans von Schalke und der anderen Zweitligisten wird ein Vertreter der Mannschaft Highlights mit dem Handy aufnehmen. Dazu zählen der Weg in die Kabine oder Jubelszenen nach Abpfiff. Es liegt bei den Klubs, welche Momente geteilt werden. Kurze Botschaften aus Teamhotels sollen über Social Media verbreitet werden.

Zusätzlich erlaubt die DFL den TV-Teams größere Zugänge, etwa in Spielerkabinen vor Anpfiff. Bei der Busankunft eines Heimspiels werden Interviews mit einem Startelf-Spieler zur Regel. Schalke-Fans können damit hautnahe Eindrücke ihrer Stars erleben. Die Vereine müssen diese Buskameras bis zu zweimal pro Saison nutzen.

Noch mehr Emotionen sichtbar?

In der Halbzeitpause könnten S04-Funktionäre oder nicht eingesetzte Spieler für Dialoge bereitstehen. Interviews mit Trainerteam-Mitgliedern sollen zusätzliche Kabinen-Einblicke liefern. Moderatoren dürfen während des Warmmachens bis nah vor Anpfiff mit den Spielern interagieren, was die Nähe zum Publikum weiter erhöht.

Auch nach Abpfiff wird es spannende Veränderungen geben. Spieler beantworten direkt am Mittelkreis zwei Fragen. Danach sind emotionale Szenen in der Fankurve oder Kabine möglich. Zudem ermöglichen weitere Gespräche im Kabinentrakt den Fans, ihre Idole intensiver wahrzunehmen.