Nach Ticket-Frust: Schalke 04 verkündet Mega-News

Alle Jahre wieder gibt es vor dem Saisonauftakt große Aufregung beim FC Schalke 04! Der Grund: der Vorverkauf der Karten für die Heimspiele in der Hinrunde der 2. Bundesliga. Vereinsmitglieder hatten die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Während einige Anhänger jubelten, schauten viele andere in die Röhre.

Es ist eine Situation, die für viel Frust unter den Schalke-Fans sorgt. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten für den Revierklub. Alle Karten sind nämlich schon vergriffen!

Schalke 04 macht Karten-Verkündung

Ob mit Smartphone, Laptop oder iPad: Am Dienstag (15. Juli) standen Tausende von Schalke-Fans schon bereit, um sich im Ticketshop des Revierklubs Karten für die Heimspiele der bevorstehenden Hinrunde zu erwerben. Diese Prozedur gibt es jährlich. Nicht alle haben Glück und können sich gleich für mehrere Spiele viele Tickets holen.

Das System zum Vorverkauf lässt also viele Fans frustriert zurück. Andere hingegen freuen sich. Darunter auch der S04. Wie der Klub mitteilt, sind alle Tageskarten-Kontingente für die acht Begegnungen in der Veltins-Arena zum jetzigen Zeitpunkt vergriffen. Bislang sind 761.000 Tickets verkauft worden, erklärt der Traditionsverein aus Gelsenkirchen in den sozialen Netzwerken.

„Wie gewohnt können für einzelne Partien Kontingente wieder frei werden – zum Beispiel in und um den Gastbereich. Sobald diese Tickets sicher verfügbar sind, werden sie in den Verkauf gegeben. Über einen möglichen freien Verkauf für alle Fans wird rechtzeitig vor der jeweiligen Partie gesondert informiert“, so der S04 in der Vereinsmitteilung.

Fans wüten über Vorverkaufs-Modell

So freudig die Nachricht für den FC Schalke 04 trotz der vergangenen Horror-Saison auch ist, so gibt es weiterhin viele Anhänger, die mit dem Vorverkaufs-Modell überhaupt nicht zufrieden sind. „Jedes Jahr der gleiche Mist von euch“, „Danke für nichts, meldet besser ab“ oder „Richtig beschissen von euch … wie immer“ – der Frust bei einigen X-Usern unter den S04-Beiträgen sitzt tief (hier mehr dazu).

Ob sich daran was ändern wird? Das wird sich zeigen. Der S04 jedenfalls ist froh darüber, dass alle Karten direkt vergriffen sind. Das wird bei den restlichen neun Heimspielen in der Rückrunde sicherlich nicht anders laufen.