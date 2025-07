Schalke: Muslic kann es nach dem Trainingslager nicht fassen – „Mir fehlen die Worte“

Eine intensive Woche liegt hinter dem FC Schalke 04: Die Profis von Trainer Miron Muslic waren nämlich im Stubaital in Österreich im Trainingslager. Neben den vielen Trainingseinheiten gab es auch drei Testspiele, die die Knappen absolviert haben.

Durchaus zufrieden dürfte Miron Muslic die Rückreise nach Gelsenkirchen antreten. Über eine Sache war der Coach des FC Schalke 04 besonders begeistert – wie vermutlich auch viele seiner Vorgänger.

Schalke-Coach Muslic ist begeistert von den Fans

Dass die Fans des FC Schalke 04 schon immer positiv verrückt sind, zeigt sich schon seit eh und je. Bei den Heimspielen gibt’s stets lautstarken Support, die meisten Auswärtsspiele werden zu Heimspielen. Da ist es dann auch selbstverständlich, dass zahlreiche Anhänger mit nach Österreich in das Trainingslager reisen, um bei der Mannschaft dabei zu sein.

„Mir fehlen ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, wie überragend ich das Engagement unserer Fans finde“, zeigt sich Miron Muslic von den königsblauen Anhängern begeistert. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Bei den Testspielen waren immer rund um die 1.500 Fans dabei.

Muslic weiter: „Sie haben uns eine Woche lang gepusht. Das war Leidenschaft pur. Deshalb war die Blau-Weiße Nacht eine schöne Gelegenheit, um Danke zu sagen für diese Unterstützung. Wir haben gemeinsam einen sehr schönen Abend verlebt. Ich freue mich schon jetzt auf den Schalke-Tach!“

Positives Fazit nach Trainingslager

Auch sportlich kann der Trainer des FC Schalke 04 zufrieden mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Drei Testspiele sowie das viele Training haben dem Coach wichtige Erkenntnisse geliefert. „Wir hatten eine gute Belastung in den Einheiten, dazu drei ordentliche Testspiele. Es waren weitere wichtige Schritte nach vorne – in allen Bereichen. Nach der Rückkehr werden wir weiter hart arbeiten und die anstehenden Trainingstage und Testspiele nutzen, um an unserer Performance zu arbeiten“, so der Cheftrainer.

Bis zum 1. August wird weiter hart trainiert. Dann steht der Pflichtspielauftakt der Königsblauen gegen Hertha BSC an. Dann wird Miron Muslic zum ersten Mal in der Veltins-Arena die volle und lautstarke Unterstützung der S04-Fans live erleben.