Der FC Schalke 04 macht eine große Verkündung – „Historischer Moment“

Seit mehreren Jahren hat sich beim FC Schalke 04 etwas Neues entwickelt. Der Fokus richtet sich nicht mehr nur auf die Männermannschaft und auf die Knappenschmiede. Der Frauenfußball ist immer mehr in den Fokus gekommen, was aber auch längst Zeit wurde.

Mit zwei erfolgreichen Teams sorgte der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen. Jetzt macht der Revierklub eine große Verkündung. Der S04 stellt zum ersten Mal eigene Trikots für die Frauenteams vor.

FC Schalke 04: Großer Jubel bei Frauenteams

„Ein historischer Moment und ein klares Zeichen für Sichtbarkeit und Anerkennung“ – so bezeichnet der FC Schalke 04 diese große Verkündung. Denn gemeinsam mit dem Ausrüsterduo „11teamsports“ und „Adidas“ stellen die Schalker Frauen-Teams ihr erstes eigenes Trikot vor.

Auch interessant: Schalke 04: Verband macht es offiziell! Derby-Entscheidung gefallen

Zur Premiere kam es dann auch direkt am Sonntag (13. Juli) beim Testspiel gegen die Frauen-Bundesligamannschaft des 1. FC Köln im Parkstadion. Die Partie wurde mit 1:7 verloren.

Das Trikot wurde schlicht in königsblau gehalten. Die Ärmel sind weiß mit blauen Adidas-Streifen. Unten rechts auf der Vorderseite wurde das Gelsenkirchener Stadtwappen eingeprägt. Im Nacken findet sich der Schriftzug „GEmeinsam“. Die Brust ziert der Schriftzug des neuen Hauptsponsors: der Online-Beautyshop Flaconi.

Alle Frauenteams tragen das neue Trikot

Das neue Trikot wird nicht nur die Westfalenliga-Mannschaft des FC Schalke 04 tragen, sondern auch alle Frauen-Teams der Königsblauen. Das Trikot der Frauen ist ab sofort exklusiv im Online-Shop für 89,95 Euro in den Größen S-XXXL erhältlich. Auf Wunsch kann es mit dem klassischen „Schalke 04“-Schriftzug und der gewünschten Trikotnummer beflockt werden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist ein großer Moment für die Frauen-Abteilung der Gelsenkirchener, die zur Saison 2020/21 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gegründet wurde. Seitdem gelang mit konsequenter Arbeit und viel Einsatz Jahr für Jahr der nächste Aufstieg. Die 1. Frauen-Mannschaft spielt in der Westfalenliga, verpasste den Aufstieg in die Regionalliga nur knapp.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit den eigenen ersten Trikots dürfte die Motivation in dieser Saison sicherlich nochmal größer sein, um dann im kommenden Jahr den Aufstieg feiern zu können.