Mit dem Auto in die Schweiz – Urlaubern droht nächste Preisklatsche

Ob Schweizer Käse, Wandern oder Ski fahren: Kaum ein Land in Europa vereint Naturwunder und strategische Lage so wie die Schweiz. Kein Wunder, dass malerische Berge, glitzernde Seen und charmante Städte Besucher aus aller Welt anlocken. Doch gerade in den Urlaubsmonaten geraten die Schweizer Autobahnen an ihre Belastungsgrenzen.

Die Folge: Überfüllte Straßen und kilometerlange Staus – besonders am berühmten Gotthard-Tunnel. Um dem Verkehrseinbruch Herr zu werden, diskutieren Politiker nun über eine neue Maßnahme, die bei vielen Reisenden für Aufsehen sorgen dürfte – eine zusätzliche Gebühr für die reine Durchfahrt durch die Schweiz …

Urlaub in der Schweiz: Was steckt hinter dem Gebühren-Vorschlag?

Bisher gilt: Wer in der Schweiz auf Autobahnen unterwegs sein will, braucht eine Vignette – eine Jahresplakette, die aktuell rund 40 Euro kostet. Dennoch: Insbesondere an Feiertagen und in den Sommerferien häufen sich Staus, die den Verkehrsfluss erheblich stören und die Umwelt belasten.

Die Idee: Eine Gebühr speziell für Urlaub-Fans, die das Land nur passieren, ohne längeren Aufenthalt. Damit soll der Verkehr während der Spitzenzeiten entschärft werden. Die Überwachung soll laut „chip.de“ durch automatische Kennzeichenerfassung bei der Ein- und Ausreise erfolgen.

Besonders kontrovers ist die geplante flexible Preisgestaltung. Die Höhe der Gebühr könnte sich nach Tageszeit, Wochentag und Verkehrsaufkommen richten. Wer zu Stoßzeiten fährt, zahlt mehr – wer es schafft, außerhalb des Verkehrsandrangs unterwegs zu sein, wird finanziell entlastet.

Preisklatsche noch offen

Doch das Konzept birgt auch Herausforderungen, denn nicht alle Reisenden können ihre Fahrtzeiten frei wählen. Familien oder Berufspendler sind oft auf bestimmte Zeiten angewiesen, was die Planung erschwert und das Budget belastet.

Und für Urlauber, die bisher mit der Jahresvignette den Gotthard passiert haben, könnte sich die Rechnung bald deutlich erhöhen. Denn zu den Kosten der Vignette käme eine zusätzliche Durchfahrtsgebühr für Hin- und Rückfahrt hinzu. Die exakten Beträge stehen noch nicht fest, doch viele Autofahrer sehen dem skeptisch entgegen.

Fest steht: Noch ist vieles offen und wer in den nächsten Jahren eine Reise Richtung Süden plant, sollte die Entwicklungen aufmerksam verfolgen – denn die Zeiten, in denen das Durchqueren der Schweiz einfach und günstig war, könnten bald der Vergangenheit angehören.