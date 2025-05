Anspruch auf Urlaub: Wie viel Urlaub steht mir zu?

Du hast einen neuen Vertrag vor dir liegen und wunderst dich über die gesenkte Anzahl deiner Urlaubstage? Oder machst du einen Teilzeit-Job oder Minijob und fragst dich, wie viel Urlaub dir überhaupt zusteht? Das Problem lässt sich ganz einfach mit den Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes (BurlG) klären. Denn für jeden Vertrag, ob Teilzeit oder Minijob, gibt es eine individuelle Regelung darüber, wie viel Urlaub dir zusteht – wir verraten es dir.

Wie viel Anspruch du auf Urlaub hast, erklärt sich in erster Linie über die Anzahl deiner Arbeitstage. Arbeitest du in Teilzeit, hat das keine negativen Konsequenzen für deinen Urlaubsanspruch. Doch wie ist der gesetzliche Anspruch auf Urlaub genau geregelt?

Urlaubsanspruch: Wie ist er geregelt?

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer laut Bundesurlaubsgesetz (BurlG) Anspruch auf vier Wochen Urlaub. Bei einer 5-Tage-Woche macht das in einem Monat einen gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Tagen. Arbeitest du in Vollzeit, stehen dir also auf jeden Fall 20 Urlaubstage Mindesturlaub zu. Je nach Vertrag sollte dein Mindesturlaub nicht unter 20 Tage betragen, kann jedoch vom Arbeitgeber individuell erhöht werden. Der Mindesturlaub wird dir nach Bundesurlaubsgesetz immer bezahlt. Tage wie Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage und müssen als Urlaubstage gesondert genommen werden.

In Betrieben mit einer 6-Tage-Woche wird der Anspruch auf Urlaub dementsprechend angepasst. Arbeitest du in einer 6-Tage-Woche, beträgt dein Mindesturlaub 24 Urlaubstage. Teilweise kann es sein, dass du trotz des im Vertrag vereinbarten Mindesturlaubs mehr Anspruch auf Urlaub hast, wenn du Resturlaub aus dem letzten Jahr übrig hast. Der Resturlaub rechnet sich dann auf deinen Urlaubsanspruch. Deinen generellen Anspruch auf Urlaub erhältst du, nachdem du sechs Monate lang in deinem Unternehmen gearbeitet hast.

Urlaubsanspruch bei Teilzeit: Wie viel Urlaub steht mir zu?

Wie viel Urlaub dir zusteht, ändert sich mit einer Teilzeit-Beschäftigung oder wenn du einem Minijob nachgehst. Zwar hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf vier Wochen Urlaub, doch die Rechnung beim Urlaubsanspruch sieht in einer Teilzeit-Stelle etwas anders aus. Dein Urlaubsanspruch wird nicht als vier Wochen Urlaubstage berechnet, sondern ist bei einer Teilzeit-Stelle von deiner Arbeitszeit abhängig. Hast du lediglich eine reduzierte Arbeitszeit, arbeitest aber auf 5 oder 6 Tage verteilt, bleibt der Anspruch auf Urlaub in Tagen derselbe wie bei einer Vollzeit-Stelle. Arbeitest du in Teilzeit oder als Minijob an weniger Tagen in der Woche, ändert sich die Zahl deines Mindesturlaubs dementsprechend.

Auch Minijobber haben Anspruch auf Urlaub. Wie viele Stunden du in deinem Minijob oder Teilzeit-Stelle arbeitest, spielt für deinen Anspruch auf Urlaub keine Rolle. Entscheidend ist, an wie vielen Tagen in der Woche du arbeitest. Arbeitest du nur an drei Tagen die Woche, entsprechen drei Urlaubstage einer Urlaubswoche. Da du den Rest der Woche nicht arbeitest, werden diese Tage sozusagen schon als „frei“ gewertet. Um herauszufinden, wie viel Urlaubsanspruch du hast, gibt es zwei Formeln, die du zur Berechnung anwenden kannst.

Unserer Tabelle kannst du entnehmen, wie viel Mindesturlaub du laut Bundesurlaubsgesetz (BurlG) in Vollzeit oder Teilzeit hast. Dabei werden deine Arbeitstage mal den vier Wochen Urlaub gerechnet, die dir laut BurlG zustehen. Es entsteht ein neuer Mindestanspruch auf Urlaub:

Arbeitstage pro Woche Rechenformel Mindesturlaub 6 6*4=24 24 Urlaubstage 5 5*4=20 20 Urlaubstage 4 4*4=16 16 Urlaubstage 3 3*4=12 12 Urlaubstage 2 2*4=8 8 Urlaubstage 1 1*4=4 4 Urlaubstage Wie viel Urlaub steht mir zu? Tabelle.

Ist in deinem Vertrag mehr Urlaubsanspruch als die gesetzlich geregelten Urlaubstage des Mindesturlaubs laut BurlG festgehalten, kannst du mit folgender Formel ausrechnen, wie viel Urlaub dir zusteht:

Arbeitstage pro Woche * Urlaubsanspruch laut Vertrag ÷ übliche Arbeitstage im Unternehmen

Wie du berechnest, wie viel Urlaub dir zu steht, weißt du nun. Dann kann es jetzt ja an die richtige Urlaubsplanung gehen!