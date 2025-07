Ticketverkauf beim FC Schalke 04: Heftige Fan-Kritik dank alter Probleme

Als Fan des FC Schalke 04 ist man, gerade in aktuellen Zeiten, leidgeprüft. Dennoch ist die Entschlossenheit der Schalke-Anhänger bemerkenswert. Der Support in der Arena bleibt auch in den vergangenen Jahren erstklassig – und das soll auch weiterhin so bleiben.

Dafür startete der FC Schalke 04 am Dienstagabend (15. Juli) den Ticketvorverkauf für die kommende Saison 2025/2026. Traditionell können zunächst nur S04-Mitglieder Tickets für die Heimspiele ihres Herzensvereins erwerben. Doch auch unter denen steigt der Unmut beim Ticketkauf. Der Hauptgrund dafür ist ein altbekannter.

S04 startet Hinrunden-Ticketverkauf

Seit mehreren Jahren bereits stellt der S04 sämtliche Heimspiele der Hinrunde auf einen Schlag zum Verkauf. Das stellt bereits vor der Saison eine wichtige Einnahmequelle dar. Bei den blauweißen Anhängern stößt dieses Vorgehen abermals auf großen Unmut. „Die Strategie, alle Heimspiele auf einmal zu verkaufen, klappt mal wieder hervorragend“ oder „Hört auf, alle Spiele an einem Tag zu verkaufen … nur Scheiße dadurch“ tönt es durch die Kommentarspalten des Vereins auf X (vormals Twitter).

Durch die enorm hohe Nachfrage an Tickets kommt es zu einer langen Warteschlange. Die Reihenfolge der Fans dabei wird zufällig bestimmt – ein weiterer Kritikpunkt. Denn hat man Pech und landet weit hinten, schrumpfen die Chancen, die gewünschten Plätze zu erhalten, auf ein Minimum. Das sind die S04-Fans leid.

„Richtig beschissen von euch … wie immer“

„Jedes Jahr der gleiche Mist von euch“, „Danke für nichts, meldet besser ab“ oder „Richtig beschissen von euch … wie immer“ – der Frust bei einigen X-Usern unter den S04-Beiträgen sitzt tief. Ob der Verein künftig seine Ticket-Strategie verändern wird?

Immerhin erhält der FC Schalke 04 durch den Verkauf sämtlicher Hinrunden-Tickets auf einen Schlag bereits vor Saisonbeginn eine finanzielle Spritze, die der Klub dringend gebrauchen kann. Am Ende wird der Verein entscheiden müssen, ob dafür der Unmut einiger Fans in Kauf genommen werden kann.