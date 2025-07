Gefährliche Transfer-Taktik beim FC Schalke 04: Baumann geht voll ins Risiko

Frank Baumanns Anstellung beim FC Schalke 04 beginnt direkt mit einem Drahtseilakt. Bislang hält der 49-Jährige noch die Balance. Doch gelingt ihm das bis zur neuen Spielzeit? Während der Kader an einigen Stellen ausgebessert werden muss – und durchaus bereits wurde, engt die finanzielle Notlage des Vereins den neuen Sportvorstand immer weiter ein.

Schließlich muss der FC Schalke 04 aufgrund einer DFL-Auflage rund neun Millionen Euro Transferüberschuss erzielen. Dabei fordern die Fans nach enttäuschender Saison vielmehr starke Neuzugänge als die Abgänge bisheriger Leistungsträger. Ohne die man auf Schalke in diesem Sommer allerdings nicht auskommen wird. Denn laut Baumann bedarf es erst einiger Abgänge, bevor neue Spieler auf Schalke vorgestellt werden können. Eine nachvollziehbare, aber risikoreiche Strategie.

„Unzufriedene Spieler“ durch großen Kader

Der zu große Kader sei „nicht gut für die Kabine“ und sorge aktuell für „unzufriedene Spieler“, betonte Baumann beim Fan-Talk im österreichischen Trainingslager. Neben der Kapitalauflage sei dies ein weiterer Grund, warum der Schalker Sportvorstand vorerst auf Spieler-Verkäufe setzen will. Die S04-Fans bittet er um Geduld und merkt an, dass „nach dem zweiten oder dritten Spieltag (08. und 23. August) noch der ein oder andere Spieler dazukommen wird“.

Baumann spricht von einer „Chance“ für Schalke. So will der Klub Spieler ins Visier nehmen, „die sich aktuell noch nicht in der zweiten Liga sehen“ und von denen aber „viele Bock auf Schalke haben“. Eine Taktik, die wohl ebenso chancenreich wie risikofreudig sein dürfte. Denn wenn diese neuen, talentierten Spieler kommen, müssen sie direkt abliefern.

+++Für S04-Fans: Revierderby-Terminierung offiziell+++

Kein Trainingslager, kein Testspiel. Die Profis würden direkt in den (zweiten) Bundesliga-Alltag auf Schalke geworfen werden. Eine fordernde Aufgabe – für den gesamten Kader. Denn nicht nur die neuen S04-Akteure müssten sich an die Mannschaft gewöhnen, sondern auch diese an die Neuzugänge. Wie schnell diese Integration gelingen kann, würde sich dann zeigen.

Harter Auftakt für FC Schalke 04

Anders als die Tatsache, dass die ersten Spiele für den S04 und dessen Fans von enormer Bedeutung sein werden. Saisoneröffnung gegen Hertha, auswärts auf’m Betze und Nachbarschaftsduell gegen Bochum. Das Liga-Auftakt-Programm für Schalke hat es richtig in sich. Ist hier noch der geeignete Zeitpunkt, um den Kader umzubauen?

Mehr News für dich:

Bislang zeigte Baumann bei Transfers ein geschicktes Händchen und konnte sich erste Sympathien der Fans verdienen. Doch diese sind beim FC Schalke 04 mitunter schnell wieder verspielt. So birgt Baumanns angekündigte Transfer-Strategie enorme Risiken. Ob diese den zweifelsohne gegebenen Chancen am Ende unterliegen, wird sich bereits in den ersten Saisonspielen zeigen.