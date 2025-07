Klarheit im Aufsichtsrat! FC Schalke 04 macht Nägel mit Köpfen

Auch im Aufsichtsrat agiert der FC Schalke 04 bald wieder mit elf Mann! Seit Youri Mulder im Dezember 2024 vom Aufsichtsrat als Direktor Profifußball ins aktive Geschäft des Vereins gewechselt hatte, war sein alter Posten vakant gewesen.

Das soll und wird sich in Kürze offenbar ändern. Das mächtigste Gremium des FC Schalke 04 hat eine Entscheidung bezüglich eines Nachfolgers getroffen. Nur wer der neue Mann wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

FC Schalke 04 will Mulder-Posten neu besetzen

So berichtet es am Montag (14. Juli) die „WAZ„. Vor wenigen Tagen habe eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden, heißt es bei der Zeitung. Bei dieser sei beschlossen worden, das Gremium unter der Aufsicht des Vorsitzenden Axel Hefer wieder von zehn auf elf Positionen aufzustocken. Offiziell solle die Entscheidung bereits Anfang der Woche gemacht werden.

Im Hintergrund bedarf es allerdings noch einiger hochoffizieller Abläufe. Denn laut Vereinssatzung muss der Wahlausschuss die Entscheidung des Aufsichtsrats bestätigen. Anschließend sitzt der neue Kandidat für zwei Jahre im obersten Gremium des FC Schalke 04.

Mulder als Direktor nicht zu ersetzen

Zunächst war Mulder interimsmäßig in die Rolle des Fußball-Direktors gerückt, nachdem die Knappen nicht nur den damaligen Trainer Karel Geraerts, sondern auch Sportdirektor Marc Wilmots entlassen hatten. Seine Rolle im Aufsichtsrat ruhte deshalb.

Schnell kristallisierte sich Mulder in seinem neuen Job aber als Top-Mann heraus, insbesondere auch in der Kommunikation nach außen. Ein Grund, weshalb der neue Sportvorstand Frank Baumann Mulder unbedingt in seinem Team haben wollte. Der ehemalige S04-Profi verlängerte daher als Profifußball-Direktor bis 2027, weshalb eine Nachbesetzung im Aufsichtsrat jetzt nötig wurde.

Welche Qualifikationen für das neue Aufsichtsratsmitglied sprechen und in welchem Ausschuss es höchstwahrscheinlich eine Rolle spielen wird, liest du im ganzen Artikel der „WAZ"