Schalke-Juwel begeistert die Fans – steht der Durchbruch kurz bevor?

Der Doppel-Testtag ist vorbei – und Miron Muslic dürfte bei Schalke 04 einige Erkenntnisse gesammelt haben. Das erste Spiel gegen Wehen Wiesbaden verlor eine S04-B-Elf mit 2:3. Doppeltorschütze Remmert konnte dennoch herausstechen (hier mehr dazu lesen).

In der zweiten Partie am Samstag (12. Juli) gewannen die Knappen mit ihren allermeisten Stammspielern 1:0 gegen St. Gallen. Dabei konnte vor allem ein Schalke-Juwel auftrumpfen, das womöglich bald regelmäßig bei den Profis spielen könnte: Vitalie Becker.

Schalke: Becker empfiehlt sich

Ein verstärkter Fokus auf die eigene Jugend soll den Königsblauen in den kommenden Jahren nicht wieder nur mehr Star-Power geben, sondern auch dabei helfen, die Verbindlichkeiten des Klubs abzubauen. Günstig holen, entwickeln, teuer verkaufen – so lautet das Motto. Einer, bei dem dieses Prinzip aufgehen könnte, ist Vitalie Becker.

Der 20-jährige Linksverteidiger durfte im Test mit den „großen“ Jungs gegen St. Gallen ran und wusste dabei zu überzeugen. In der defensiven Arbeit agierte er robust. Nach vorne fiel er immer wieder mit schnellen Läufen und gefährlichen Flanken auf. So war es eine seiner Hereingaben, die Moussa Sylla zum Tor des Tages und damit zum Sieg für Schalke 04 nutzte.

Fans begeistert

Die Fans der Knappen waren angesichts des Auftritts des Bottropers begeistert. „Vitalie Becker ist einfach so stark. Wenn Donkor intern vor Becker gesehen wird, weiß ich auch nicht weiter“, kommentierte ein Fan auf „X“. „V. Becker wird unser nächster Top-Spieler. Unfassbares Potenzial & total erfrischend mutig“, war sich auch ein anderer sicher.

Weiteres Lob erhielt er auch in folgendem Kommentar: „Vitalie Becker macht in der Vorbereitung einen sehr guten und konstanten Eindruck. In dieser Form kann es in der 2. Liga durchaus funktionieren.“

Schalke 04: Chance auf die Startelf?

Beim Blick auf die Reaktionen wird schnell klar: Viele S04-Anhänger wünschen sich Becker schon in der Startelf – obwohl er noch kein einziges Zweitligaspiel absolviert hat. Doch seine Auftritte bisher sprechen für sich.

Und ganz nebenbei könnte sich Schalke das Geld für einen neuen Linksverteidiger sparen und andere Baustellen im Kader lösen. Für Fans, Verantwortliche, Trainer und Spieler wäre das wohl die ideale Lösung.