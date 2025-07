FC Schalke 04: Fans horchen auf! Verband macht Revierderby-Verkündung

Wenn die Fans des FC Schalke 04 eine Sache aus der Bundesliga vermissen, dann sind es die Revierderbys gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund. Das letzte Mal trafen die beiden verfeindeten Teams im März 2023 aufeinander, als Königsblau noch in der 1. Liga spielte.

Da der Revierklub auch weiterhin in der 2. Bundesliga spielen wird, wird es wohl noch etwas dauern, bis sich der FC Schalke 04 und der BVB wieder duellieren werden. Dafür aber wird es das Spiel in der Regionalliga West zwischen den Reserveteams der beiden Traditionsklubs geben.

FC Schalke 04: Derby-Termin gegen BVB steht

Erstmals seit der Saison 2020/21 werden die U23 des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in der Regionalliga gegeneinander spielen. Damals stieg der BVB in die 3. Liga auf, weshalb es dann keine Duelle mehr gab. Nachdem Abstieg der Dortmunder wird es also bald das „Mini-Derby“ wieder geben.

Der Westdeutsche Fußballverband hat nämlich die Partien der kommenden Saison terminiert. Am zweiten November-Wochenende (7. bis 9.) ist Schalke in Dortmund bei der Mannschaft von Trainer Mike Tullberg zu Gast. Das Rückspiel ist noch nicht terminiert, dürfte dann aber um den März oder April stattfinden.

Kein Derby bei den Männern und Frauen

Vor rund vier Jahren siegten die Dortmunder mit 5:1 beim FC Schalke 04, währen das Rückspiel in einem furiosen 3:3-Unentschieden endete. Schon jetzt ist die Vorfreude bei vielen Anhängern auf die beiden Begegnungen groß, die sicherlich zahlreich besucht werden.

In der Regionalliga West wird die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel zum Auftakt beim SC Wiedenbrück gastieren. Anschließend geht es gegen die U23 des SC Paderborn. Die zeitgenauen Ansetzungen durch den WDFV erfolgen zeitnah.

Keine Derbys wird es auch bei den Frauen geben. Die beiden Teams des FC Schalke 04 und BVB trafen nämlich in der vergangenen Spielzeit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte aufeinander. In der Westfalenliga kämpften beide Vereine um den Aufstieg, nur einer durfte am Ende jubeln – und das waren die Dortmunderinnen.