Schalkes neuer Abwehrchef wird deutlich! Nikola Katic mit deftiger Ansage an S04-Stars

Der FC Schalke 04 hat sein Trainingslager in Österreich abgeschlossen. Nach sieben Tagen reisten die Profis am 14. Juli mit einem guten Gefühl nach Gelsenkirchen zurück. Besonders die Defensive überzeugte in den Testspielen, dennoch sieht Verteidiger Nikola Katic in einigen Bereichen noch Verbesserungspotenzial.

Fortschritte beim FC Schalke 04 erkennbar

Beim Testspiel gegen den FC St. Gallen (hier alle Highlights) gewann der FC Schalke 04 mit 1:0 und zeigte Fortschritte unter Trainer Miron Muslic. „Wir haben gute Tests gehabt, viele Erkenntnisse und gute Schritte nach vorne gemacht“, lobte Muslic. Die Spieler gewöhnen sich zunehmend an das neue Spielsystem ihres Coaches.

Trotz des positiven Fazits zeigte sich Nikola Katic unzufrieden: „Wir sind noch weit entfernt von dem, wie wir spielen wollen.“ Der neue Defensivspieler (hier alle Infos) bemängelte mangelnde Qualität im Ballbesitz und im athletischen Bereich. Vor allem in der zweiten Halbzeit wirkte die Mannschaft bei der Intensität des Pressings oft erschöpft.

Nikola Katic und der FC Schalke 04

Trainer Muslic schätzt die Fähigkeiten von Katic, der schon bei Plymouth Argyle unter dessen Leitung spielte. Der Innenverteidiger bleibt aber realistisch: „Es muss noch viel besser werden. Wir müssen weiterarbeiten.“ Gegen St. Gallen erwies sich Katic trotz einer kurzen Behandlung als Kämpfer: Er spielte bis zum Abpfiff und trainierte am nächsten Tag problemlos.

Das Trainingslager hat für den FC Schalke 04 wertvolle Erkenntnisse gebracht. Doch die Bilanz zeigt, dass der Club noch nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreicht hat. Die S04-Profis müssen im athletischen Bereich zulegen, um den bevorstehenden Herausforderungen der Saison gewachsen zu sein.

