Schalke gegen Wiesbaden und St. Gallen – Doppeltest im Live-Ticker: Kein Comeback in den Testspielen!

Die Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 ist im vollen Gange. Mittlerweile befinden sich die Königsblauen im Trainingslager. Neben anstrengenden Trainingseinheiten stehen auch Testspiele an. Nach der Nullnummer gegen Panathinaikos stehen am Samstag (12. Juli) gleich zwei Testspiele an.

Zunächst geht es für den FC Schalke 04 um 11 Uhr gegen den Drittligisten Wehen Wiesbaden. Nur wenige Stunden später bekommt es Königsblau mit dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (15 Uhr) zu tun. In beiden Begegnungen wird Neu-Trainer Miron Muslic alle Spieler auflaufen lassen.

Schalke 04: Doppeltest gegen Wiesbaden und St. Gallen im Liveticker

Es sind die letzten Tage des FC Schalke 04 im Trainingslager in Österreich. Nach dem 0:0 gegen Panathinaikos Athen geht es nun gegen Wehen Wiesbaden und FC St. Gallen. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Schalke 04 – Wehen Wiesbaden -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

8.55 Uhr: Gut für alle S04-Fans, die nicht vor Ort sind. Beide Testspiele werden von den Schalkern auf YouTube übertragen. Hier mehr dazu.

8.15 Uhr: Bei den beiden Testspielen wird Loris Karius übrigens keine Rückkehr feiern. Auch wenn der Torhüter mittlerweile mittrainiert, wollen die Königsblauen auf Nummer sicher gehen. „Wir wollen nichts überstürzen“, sagt Miron Muslic. Die Schalker Nummer 1 werde weiterhin intensiv trainieren. Ein Comeback ist dann in den drei Testspielen nach dem Trainingslager entweder gegen Enschede (19. Juli), RW Ahlen (20. Juli) oder FC Sevilla (26. Juli) möglich.

7.36 Uhr: Um 11 Uhr trifft der S04 auf den Drittligisten Wehen Wiesbaden, um 15 Uhr wartet dann der Schweizer Erstligist FC St. Gallen. Beide Spiele steigen im Rahmen des Schalke-Trainingslagers im österreichischen Neustift.

Samstag, 12. Juli, 7.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zu den beiden Testspielen des FC Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden und de FC St. Gallen. Hier gibt es alle Infos für dich.