FC Schalke 04: Flop-Wende unter Muslic? „Er hat alles, was wir brauchen“

Die Sommer-Vorbereitung des FC Schalke 04 läuft schon seit einigen Wochen, im Trainingslager werden weitere harte Trainingseinheiten folgen und dann wird sich Königsblau auf dem Endspurt befinden. Der Saisonstart erfolgt nämlich am 1. August mit dem Auftaktspiel gegen Hertha BSC.

Bis dahin sollte der Kader des FC Schalke 04 so gut wie möglich stehen. Neu-Trainer Miron Muslic wird in den nächsten Wochen gefragt sein. Der Coach muss nämlich entscheiden, welche Spieler im Kader bleiben und wer fliegen wird. Bei einem Flop erhofft sich Muslic eine Wende.

FC Schalke 04: Lasme kehrt zurück

Die Erwartungen beim FC Schalke 04 an ihn waren groß, erfüllen konnte er sie bislang nicht. Deshalb wurde er in der Rückrunde der vergangenen Saison auch verliehen, verletzte sich dort aber. Die Rede ist von Bryan Lasme. Im Trainingslager in Österreich gehört der Franzose zu den 33 Spielern, die mitgereist sind.

Auch interessant: Schalke: Ausgerechnet Becker! Enthüllt er HIER ein großes S04-Geheimnis?

Das erste Training unter Miron Muslic konnte er auch schon absolvieren. Gemeinsam mit Taylan Bulut, der noch Extra-Urlaub nach der U19-EM hatte, trainierten sie erstmals mit der Mannschaft in dieser Sommer-Vorbereitung.

Muslic freut sich auch schon, Lasme besser und genauer kennenzulernen. Schließlich hatte er sich noch keinen Eindruck vom Offensivspieler machen können. Auf Lasme kommen jetzt wichtige Wochen zu: Entweder er überzeugt oder er muss den Verein verlassen.

Lasme-Wende unter Muslic?

„Wenn man sich ihn anschaut, dann hat er alles, was wir brauchen. Jetzt ist er wieder fit. Ich bin gespannt, was er zu bieten hat“, sagt Muslic über Lasme. Bei den kommenden Testspielen des FC Schalke 04 darf er sich beweisen. Bleibt er verletzungsfrei und kann wichtige Akzente setzen, kann man davon ausgehen, dass er zum Profikader dazugehören wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Schafft er es nicht, wird es wohl endgültig gewesen sein. Lasme gehört zu einigen Abgangskandidaten, deren Verträge sogar aufgelöst werden sollen, falls man für sie keine Abnehmer finden sollte. Dann würde S04 sich auf eine Abfindung mit dem Spieler einigen.