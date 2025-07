S04-Juwel verzaubert die Fans – wird er der große Hoffnungsträger?

Mit Timo Becker, Sofiane El-Faouzi und Nikola Katic hat der FC Schalke 04 bereits drei Neuzugänge an Land ziehen können. Alle drei sollen in der anstehenden Saison für S04 eine wichtige Rolle spielen und zu einer guten Saison beitragen.

Während Becker und Katic bereits mit mächtig Erfahrung im Profifußball ausgestattet sind, ist es für El-Faouzi nach der letzten Spielzeit in Liga drei erst die zweite Profisaison. Doch schon jetzt zeigt der S04-Neuzugang vielversprechende Ansätze, die die Fans träumen lassen.

S04-Fans feiern Neuzugang ab

Der S04 hat mit El-Faouzi einen sehr vielversprechenden Spieler geholt – das war vielen schon vor den ersten Vorbereitungsspielen klar. Schließlich buhlte S04 lange um den Mittelfeld-Akteur und hatte von einigen Vereinen große Konkurrenz. Letztlich machte S04 das Rennen – zur Freude von Miron Muslic und Co.

In den ersten Vorbereitungsspielen konnte El-Faouzi schon zeigen, wieso Muslic, Frank Baumann und Co. ihn unbedingt auf Schalke haben wollten. Denn der junge Mittelfeld-Akteur spielt bisher groß auf. Er ist überall auf dem Platz zu finden, macht dort weiter, wo er in Aachen aufgehört hat.

Die S04-Fans haben sich vor allem im Testspiel gegen Panathinaikos Athen in den Neuzugang verguckt. Er überzeugte mit Laufstärke, seinem Passspiel und dem Zug zum Tor. Auch defensiv lieferte er eine tolle Leistung ab. „Wow, was ein Spieler. Der könnte uns richtig Spaß bereiten“, so ein Fan auf „X“. „Ich habe mich jetzt schon in ihn verliebt“, so ein anderer.

El-Faouzi der neue Fanliebling bei Königsblau?

El-Faouzi hat es also schon in wenigen Tagen zu einem der Fanlieblinge geschafft. Er könnte für S04 ein ganz wichtiger Spieler werden. Seine Ansätze und sein Potenzial hat er bereits angedeutet. Kann er dies auch in Liga zwei konstant abrufen, ist Baumann und Co. ein echter Transfer-Coup gelungen.

Fakt ist: Der 22-Jährige gehört bis dato zu den absoluten Gewinnern der Vorbereitung. Mit diesen Leistungen dürfte er viele Spiele von Beginn an machen. Er hat das Potenzial zum großen Hoffnungsträger und Fanliebling bei Königsblau.