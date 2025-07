Schalke – Panathinaikos: Irrer Anblick! S04-Fans trauen ihren Augen kaum

Nach drei Tagen im Trainingslager stand für den FC Schalke 04 am Mittwoch (09. Juli) das erste Testspiel an. Die Partie Schalke – Panathinaikos sollte sich dabei als erster echter Härtetest herausstellen. Doch zunächst richteten sich die Blicke nicht auf das Sportliche auf dem Rasen.

Denn eine bestimmte Gruppe an Zuschauern sorgte vor dem Spiel Schalke – Panathinaikos für Aufsehen. Die Anhänger der Knappen trauten ihren Augen kaum: Miron Muslic hatte seine eigenen Fans im Gepäck.

Schalke – Panathinaikos: Muslic-Fans am Seitenrand

Muslic ist nun seit mehreren Wochen auf Schalke, soll den Revierklub stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur bringen. Zuvor trainierte er in England bei Plymouth Argyle. Dort verpasste er den Klassenerhalt und doch feierten ihn die Fans dort mächtig ab. Umso härter traf es den englischen Drittligisten, dass Muslic plötzlich den Verein verlassen hat.

Viele Fans nahmen ihm diesen Schritt übel. Doch nicht alle Plymouth-Anhänger teilen diese Einstellung, wie einige Fans im Rahmen des S04-Tests zeigten. Denn einige Plymouth-Fans schauten sich das Testspiel ihres Ex-Trainers in Plyouth-Trikots an. Mit im Gepäck: eine Österreich-Flagge mit der Aufschrift: „Miron Muslic’s Greens – Argyle Life – Austria Tour.

Wird er auch auf Schalke zum Liebling?

Trotz des plötzlichen Abgangs stehen diese Anhänger also noch hinter Muslic – obwohl er mit Plymouth abgestiegen war. Es zeigt, dass er die Herzen der Anhänger erobert hat. Ob er dies auch bei Königsblau schafft? In den ersten Wochen zeigt er sich in jedem Fall sehr nahbar, sehr engagiert und authentisch. Letztlich werden ihm jedoch nur die passenden Ergebnisse helfen.

Die S04-Fans in den sozialen Medien feierten die Plymouth-Anhänger in jedem Fall mächtig ab. „Geile Typen, da muss man erst einmal drauf kommen“, schrieb beispielsweise ein Fan. Die Engländer verfolgten das gesamte Testspiel Schalke – Panathinaikos.