Schalke 04: Kurz vor Saisonbeginn – S04-Ankündigung lässt Fans jubeln

Das Trainingslager ist beendet, die Vorbereitung aber noch nicht: Der FC Schalke 04 wird bis zum 1. August, wenn das erste Pflichtspiel gegen Hertha BSC in der Veltins-Arena der 2. Liga ansteht, weiterhin unter Trainer Miron Muslic schwitzen und ackern.

Einige Neuzugänge wurden schon vom FC Schalke 04 vorgestellt, aber auch einige Neuerungen für die S04-Fans. Eine weitere Ankündigung lässt jetzt auch viele Anhänger jubeln. Es geht um eine Aktion, die zur Rückrunde der vergangenen Saison eingeführt wurde.

Schalke 04: Schoßkarten haben weiter Bestand

Die Testphase verlief erfolgreich, verkündet der FC Schalke 04. In der vergangenen Rückrunde wurde das Angebot der Schoßkarten eingeführt, für die kommende Spielzeit wird die Aktion wieder fortgesetzt – inklusive einer Neuerung.

Auch interessant: Schalke: Muslic kann es nach dem Trainingslager nicht fassen – „Mir fehlen die Worte“

Wie der Revierklub mitteilt, wurde das Alter angehoben. So ist es bei den Heimspielen der nächsten Saison für den Schalker Nachwuchs ab fünf Jahren möglich, für vier Euro auf dem Schoß seiner Begleitung zu sitzen und die S04-Profis spielen zu sehen.

Die Schoßkarten können jeweils ab Montag um 10 Uhr in der Spieltagswoche angefragt werden – am Schalter im Service-Center (Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen), telefonisch oder auf der Homepage der Knappen über ein Anfrageformular. Zum Start in die neue Saison ist die Anfrage für das erste Heimspiel gegen Hertha BSC ab Montag, 28. Juli, um 10 Uhr geöffnet.

Bei den Fans beliebt

Am Spieltag gibt es dann die Tickets der Schoßkarten unter Anwesenheit des jeweiligen Kindes an der Kasse West. Die Bezahlung kann ausschließlich vor Ort vorgenommen werden. Schoßkarten werden je nach Verfügbarkeit und nur in Verbindung mit einer bereits erworbenen Sitzplatzkarte vergeben. Steh- und VIP-Bereiche sind vom Angebot ausgenommen, heißt es in der Mitteilung des FC Schalke 04 weiter.

Aber das ist noch nicht alles: Auch für die gegnerischen Vereine könnten in Zukunft die Schoßkarten zur Verfügung gestellt werden. Der Erwerb erfolgt ausschließlich über die Gäste. Zur genauen Abwicklung befindet sich der S04 aktuell noch im Austausch mit den jeweiligen Klubs.

Mehr Nachrichten für dich:

Es ist eine Aktion, die schon in der vergangenen Rückrunde viel Lob erhalten hat. Auch jetzt, wo sie fortgesetzt wird, gibt es viele jubelnde Fans, die die Schoßkarten unbedingt für ihren Nachwuchs erwerben möchten.