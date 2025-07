Konzert von Robbie Williams abgesagt – es ist nicht das Einzige!

Das für heute Abend geplante Konzert von Robbie Williams in der Berliner Waldbühne musste wegen Unwettergefahr kurzfristig abgesagt werden.

Auch der Auftritt von Opernstar Anna Netrebko beim „Classic Open Air“ auf dem Gendarmenmarkt fiel aus demselben Grund aus.

Unwetter legt Konzerte von Robbie Williams und Anna Netrebko lahm

Die Sicherheit der Fans hat oberste Priorität, ließ der Veranstalter des Sängers verlauten: „Das heutige Robbie-Williams-Konzert in der Waldbühne kann aufgrund der akuten Wetterlage leider nicht stattfinden.“

Schon seit dem Morgen hatten sich Spekulationen um eine Absage verdichtet. Für viele Fans, die extra von weit her angereist sind, kam später die traurige Gewissheit. Robbie Williams sagt die Berlin-Show jedoch nicht komplett ab.

Nachholtermine für Robbie Williams bekanntgegeben

„Das Konzert wird am Mittwoch, dem 23.07.2025, nachgeholt. Tickets behalten ihre Gültigkeit – die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich. Vielen Dank für euer Verständnis“, so der Veranstalter.

Auch das Konzert von Anna Netrebko auf dem Gendarmenmarkt wird schnell nachgeholt. Der neue Termin ist bereits am morgigen Dienstag, dem 22. Juli. Die Karten und Uhrzeiten bleiben ebenfalls unverändert.

Der Sänger bleibt trotz Unwetter in Berlin

Robbie Williams bleibt diese Woche für gleich zwei Shows in der Hauptstadt. Am Donnerstag gibt er ein weiteres Konzert in Berlin, bevor seine Reise durch Deutschland weitergeht. Am 26. Juli gastiert er im Münchner Olympiastadion, am 10. August beendet er seine Deutschland-Tournee im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Der Wetterdienst warnte währenddessen vor den Auswirkungen der heftigen Regenfälle. Diese können zu Überflutungen, Aquaplaning sowie Erdrutschen führen. Autofahrer sollten besonders achtsam sein, da Lebensgefahr besteht. Bei drohenden Überflutungen rät der Wetterdienst dringend dazu, Keller unverzüglich zu verlassen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

