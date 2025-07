Kunden von Edeka, Lidl und Co. müssen sich umstellen – in den Regalen ist es sofort sichtbar

Egal ob für den Wocheneinkauf oder die schnelle Mittagspause – ein Besuch bei Edeka, Lidl und Co. ist für viele ein Muss. Doch ist dir in den Filialen in letzter Zeit eine Neuerung aufgefallen?

Immer häufiger wird teurer Kaffee bei Edeka, Lidl, Rewe und anderen Supermärkten weggesperrt oder nur noch an der Kasse verkauft – ähnlich wie Alkohol oder Zigaretten. Doch was ist eigentlich der Grund dafür?

Kaffee-Neuerung bei Rewe, Lidl und Co.

Nach Angaben von „RTL“ sind unter anderem Filialen in Köln und Berlin betroffen. Kristin Köbernik, Inhaberin des Edeka-Marktes an der Königstraße in Berlin-Wannsee erklärt, warum es zu dieser Kaffee-Änderung kam.

„Kaffee ist zum Luxusgut geworden“, sagt sie gegenüber „RTL“. Das führt offenbar immer mehr zu Diebstählen – vor allem beim Bohnenkaffee. In Köberniks Edeka-Filiale gibt es den Kaffee deshalb nur noch an der Stehkasse. Dieser drastische Schritt soll das Problem möglichst beheben.

Edeka-Inhaberin möchte „mehr Sicherheit“

Für Kundinnen und Kunden sei es zwar „mühselig“, doch die Edeka-Inhaberin sieht darin „viel mehr Sicherheit“. Die Häufung von Kaffee-Diebstählen sei problematisch – auf Dauer könne sie sogar „existenzgefährdend“ werden.

Köbernik sagt, dass es zuletzt sogar täglich zu solchen Diebstählen gekommen sei. Zur Einordnung: Eine Ein-Kilogramm-Tüte Bohnenkaffee kann je nach Marke und Produkt über 20 Euro kosten. Es gibt allerdings auch Produkte, die deutlich günstiger sind und etwa acht Euro kosten. Übrigens: Insgesamt sind die Preise für Kaffee dieses Jahr deutlich gestiegen. Selbst ein Lidl-Filialleiter zeigte sich darüber fassungslos (>>> hier mehr dazu lesen).