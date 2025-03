Lidl, Aldi & Co.: Mitarbeiter beim Blick auf Produkt-Preis fassungslos – „Was ist passiert?“

Da Lidl, Aldi und Co. die Preise von Produkten senken (>> hier weiterlesen), schockiert eine Preissteigerung aktuell umso mehr. Die fällt jetzt auch den Mitarbeitern ins Auge und macht sie fassungslos.

Es geht um ein Getränk, dass für viele Kunden von Aldi, Lidl und anderen Supermärkten und Discountern essenziell ist. Sie müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen!

Lidl, Aldi und Co.: DIESES Produkt ist deutlich teurer

Die Geschäfte trifft aktuell eine Preispeitsche bezüglich des Kaffees. Ein Lidl-Mitarbeiter fragt in einem TikTok-Video: „Was ist mit den Kaffeepreisen passiert? Seit wann kostet ein Pfund Kaffee 10 Euro?“

Er sagt: „Ich war geschockt, als ich erfahren habe, dass die Kaffeepreise SO explodiert sind!“ Das sei aber nicht nur bei Lidl so, sondern auch in anderen Geschäften wie Aldi und Edeka. Der Mitarbeiter erinnert sich zurück „Früher hat das Pfund Kaffee 5 Euro gekostet und im Angebot dann 2,50 Euro.“ Doch woran liegt es, dass die Preise so sehr in die Höhe geschossen sind?

Kaffeepreise steigen: DAS ist der Grund

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die Kaffeepreise zum Jahresbeginn bereits 34,4 Prozent höher gewesen als noch im Januar 2024. Hauptgrund dafür ist nach Angaben der „MDR“ der Börsenpreis, der immer weiter steigt. Ein Pfund Rohkaffee soll demnach aktuell bei etwa vier Euro liegen. Damit sei der Preis seit September 2020 um 247 Prozent gestiegen.

Der Börsenpreis ist der Preis, zu dem ein bestimmtes Produkt oder eine Ware auf einer Börse gehandelt wird. Er entsteht durch das Angebot und die Nachfrage auf dem Markt. Gibt es beispielsweise eine schlechte Ernte aufgrund des Klimawandels und somit weniger Kaffee, steigt der Preis, weil die Nachfrage weiterhin hoch bleibt. Doch auch andere Faktoren wie steigende Energie- und Rohstoffpreise können zu Preiserhöhungen führen. Das wird aktuell in Italien deutlich. Urlauber müssen dort ebenfalls mit höheren Kosten rechnen (>> hier mehr lesen).