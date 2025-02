Aldi will nicht tatenlos zusehen – Discounter setzt alle Hebel in Bewegung

Wer einkaufen muss, hat die Qual der Wahl, denn die Auswahl an Supermärkten und Discountern ist groß. Mindestens genauso groß ist deshalb auch der Konkurrenzkampf zwischen Aldi, Lidl und Co.

Erst kürzlich wurde bekannt: In einer Region im Ausland ist Lidl offenbar trotz aller Bemühungen chancenlos gegen den Konkurrenten Aldi. Auch in Deutschland möchte der Discounter offenbar verhindern, Kunden an Lidl zu verlieren.

Aldi will nicht tatenlos zusehen – das ist der Grund

Lidl hat angekündigt, dass die Butterpreise in den Filialen sinken. Nun wirbt Aldi ebenfalls mit seinen Preisen und stellt in einer Pressemitteilung klar: „Kunden können sich jederzeit auf den Original-Aldi-Preis verlassen“. Das gelte offenbar auch für Butter, denn hier wurden jetzt ebenfalls die Preise angepasst:

Milsani Deutsche Markenbutter, 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99 Euro

Milsani Streichfein gesalzen/ungesalzen, 250-Gramm-Packung von 1,95 Euro auf 1,79 Euro

Milsani Irische Butter, 250-Gramm-Packung von 2,79 Euro auf 2,69 Euro

Milsani Süßrahmbutter (Süd), 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99 Euro

Milsani Weidebutter (nur regional verfügbar), 250-Gramm-Packung von 2,59 Euro auf 2,49 Euro

Bayerische Bergbauernbutter (Süd, nur regional verfügbar), 250-Gramm-Packung von 2,49 Euro auf 2,39 Euro

Die Reduzierung gilt sowohl für Aldi Süd als auch für Nord. Dort können Kunden dadurch jetzt bis zu 20 Cent sparen. Das Versprechen des Unternehmens: jederzeit günstig einkaufen.

Nach Preisänderung bei Lidl: Discounter zieht nach

Um es zu halten, wolle Aldi die Preise „wie geplant“ ab sofort senken. Neben der Milsani Deutsche Markenbutter erhöhe Aldi den Sparvorteil und „reduziert als einziger Lebensmittelhändler weitere Butterprodukte“.

Dabei hat Lidl ebenfalls ganze fünf Butterprodukte reduziert. Grund für die plötzlichen Preisanpassungen bei den Discountern: Die Rohstoffpreise für Butter sind gesunken. Den Preisvorteil geben sie jetzt also an die Kunden weiter.