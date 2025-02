Aldi, Lidl, Kaufland & Co.: Kunden kaufen für Ostern ein – wenn sie DAS nur wüssten!

Wer dieser Tage bei Aldi, Lidl, Kaufland & Co. einkauft, hat es längst bemerkt: Ostern rückt näher. Immer mehr Supermärkte räumen bereits Osterhasen, Schoko-Eier und andere Süßigkeiten in die Regale. Unterdessen machen sich viele Kunden Gedanken, welche Leckereien sie an den Feiertagen auf den Tisch bringen möchten.

Neben Weihnachten und Silvester ist Ostern die wichtigste Zeit für Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka, Rewe & Co. Kein Wunder: Millionen Menschen haben von Karfreitag bis Ostermontag vier Tage Zeit, es sich gut gehen zu lassen. Doch Vorsicht! Viele Kunden lassen sich von der Vorfreunde blenden und tappen ahnungslos in die Falle.

Aldi, Lidl, Kaufland & Co.: Vor Ostern lauert die Kostenfalle

Wirtschaftskrise und Inflation zwingen im Alltag viele Kunden von Rewe, Aldi, Lidl, Kaufland & Co. dazu, den Gürtel enger zu schnellen. Doch an den Feiertagen wollen sie sich dann doch etwas gönnen. Eine Entscheidung, die nach hinten losgehen kann. „An Ostern wirst du über den Tisch gezogen, und zwar sogar zweifach!“, warnt Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf„.

Sogar zweifach? Was meint er damit? Das erste Mal wird Kunden bei vielen Süßigkeiten das Geld aus der Tasche gezogen. Ron Perduss gibt Folgendes zu bedenken: „Wie viel Gramm Schokolade ist da drin und was kostet die eigentlich, wenn es keine Oster-Verpackung gibt?“ Die Antwort gibt er dir in dem Video, das in diesem Artikel eingebettet ist.

Experte warnt: „Über den Tisch gezogen!“

Jetzt werden natürlich viele Kunden von Aldi, Lidl, Kaufland & Co. sagen, dass sie auf Osterhasen nicht verzichten möchten – koste es, was es wolle. Erst recht, wenn es darum geht, Kindern zu Ostern eine Freude zu machen. Doch schon kommen die Lebensmittel-Händler – insbesondere Discounter – mit der nächsten Masche um die Ecke.

Fisch und Fleisch, Ravioli und andere Teigwaren, Antipasti, Trüffelbutter, feine Desserts wie Tiramisu oder Crème Brûlée, das Ganze edel verpackt… Da läuft Kunden schon vorm Kühlregal das Wasser im Mund zusammen. Doch wenn sie nur wüssten! Experte Ron Perduss warnt auch hier. Wer das restliche Jahr über jeden Euro zweimal umdrehen muss, sollte sich zu Ostern nicht durch schwarz-goldene Verpackungen in die Irre führen lassen. Die Hintergründe, konkrete Beispiele und Tipps erfährst du im Video in diesem Artikel.

