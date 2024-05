Lidl Eigenmarken: Wer steckt dahinter?

Discounter bieten die besten Schnäppchen in Sachen Lebensmitteln – denn Markenprodukte findet man hier seltener als bei Rewe oder Edeka. Stattdessen stehen in den Regalen von Lidl und Co. Produkte, deren Marken komplett unbekannt sind. Warum das so ist? Die No-Name-Produkte sind Eigenmarkenprodukte und damit günstige Alternativen zu Markenartikeln. Aber was hat es mit den Eigenmarken auf sich?

Lidl ist einer der beliebtesten Discounter Deutschlands. Das liegt vor allem am Preis-Leistungs-Verhältnis und an der Frische der Waren. Doch womit gelingt Lidl das überzeugende Angebot zum niedrigen Preis? Ein genauerer Blick auf die Eigenmarkenprodukte schafft Klarheit. Hinter den Lidl-Eigenmarken stecken häufig bekannte Hersteller von Marken. Die Eigenmarken sind manchmal also nicht bloß Alternativen, sondern echte Kopien der Markenprodukte! Wir verraten dir, bei welchen Produkten der Lidl-Eigenmarken es sich in Wahrheit um echte Markenprodukte handelt.

Mit welchen Eigenmarken kann Lidl punkten?

Wer zu Lidl geht, um hochpreisige Markenprodukte zu kaufen, wird kaum fündig werden. Rund zwei Drittel des gesamten Sortiments von Lidl bestehen aus Eigenmarkenprodukten. So findet sich in jeder Produktkategorie mindestens eine Eigenmarke von Lidl: egal ob Fleisch, Milchprodukte oder vegetarische und vegane Ware. Doch der erste Eindruck täuscht. Obwohl Marken wie „Müller“ oder „Teekanne“ nicht auf der Verpackung stehen, stecken hinter vielen Eigenmarkenprodukten doch teure Marken. Die Lidl Handelsmarke „Lord Nelson“ kommt bei vielen Sorten vom Hersteller der Teekanne-Markenprodukte.

Aber auch mit Handelsmarken aus eigener Produktion überzeugt Lidl, beispielsweise bei den Getränken. Die Eigenmarken Freeway, Saskia und Kong Strong kommen komplett aus Lidl-Eigenproduktion. Insgesamt erzielte Lidl bei Stiftung Warentest für seine Eigenmarken (egal ob Marken-Hersteller oder No-Name bzw. Lidl) das beste Ergebnis mit einer Note von 2,4 (gut). Andere Supermärkte wie Rewe und Edeka kamen bei Stiftung Warentest auf eine durchschnittliche Note von 2,7 und Discounter Aldi erhielt ein Ergebnis von 2,6. Am besten schnitten beim Warentest unter den Handelsmarken die Getränke von den Eigenmarken Saskia und Solevita sowie der Lord Nelson Roiboos Tee ab.

Unter den Lidl-Eigenmarken führt der Discounter auch Bio-Produkte. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Lidl Eigenmarken: DIESE Hersteller produzieren die Discounter-Ware

Vor allem bei alkoholischen Getränken setzt Lidl auf Fremdproduktionen von Herstellern anderer Markenprodukte. Das „Frankfurter Brauhaus“ übernimmt die Produktion von Lidls Perlenbacher Pils und Bergadler Premium Pils in Glasflaschen. Die Sorten in Pet-Flaschen werden für Lidl von der „Mauritius Brauerei“ hergestellt. Auch die Weihnachts-Ware im Lidl-Sortiment kommt aus Händen von Markenprodukten. Der Christkindl Glühwein und sämtliches „favorina“ Weihnachts-Gebäck sind in Wahrheit Markenprodukte mit Lidl-Logo. Ein Standard-Produkt von einer Lidl-Eigenmarke, die vom Markenhersteller kommt: die Choco Nussa Nuss-Nougat Creme von „Wilhelm Reuss“, bekannt für die Duo-Creme.

Eigenmarken, um die man bei einem Einkauf bei Lidl kaum herumkommt, sind „Milbona“ und „Dulano“ – Lidls Handelsmarken für Milch- und Fleischprodukte. Hier kommen neben dem Käse in Scheiben und der Vollmilch viele weitere Produkte von namenhaften Herstellern. Die Deutsche Markenbutter von „Milbona“ wird von der Molkerei Ammerland produziert, während die Bio Butter von „Arla“ kommt. Auch laktosefreie Produkte von Lidl kommen eigentlich von „Arla“: die haltbare Milch mit 1,5 % Fett und die Schlagsahne mit 30% Fett. Weitere Markenartikel, die sich als Eigenmarkenprodukte der Handelsmarke ausgeben, sind die Buttermilch und der Deutsche Gouda, die beide von „Müller Milch“ hergestellt werden.

Weitere Lidl Eigenmarken von Marken-Herstellern in der Liste:

„Milbona“ Frische Milch 1,5% Fett, DMK

„Milbona“ Sprühsahne, Friesland

„Dulano“ Delikatess Lachsschinken, Kleinemas

„Dulano“ Delikatess Leberwurst, Herta

„Dulano“ Delikatess Lyoner in Streifen, Adler Schinken

„Dulano“ Rostbratwurst, Hans Kupfer

Alaska Seelachs in Senfsauce, Frosta

„Grafschafter“ Butter Toast, Harry Toast

„Grafschafter“ Sonnenblumen-Vollkornbrot, Harry Toast

„Belbake“ Feiner Mohnkuchen, RUF Lebensmittelwerk

„Belbake“ Frischer Blätterteig, Henglein

Kleidung von Lidl: Was hat es damit auf sich?

Stecken hinter Lidl-Kleidung auch Markenartikel? Foto: IMAGO/Joerg Boethling

Lidl ist lange nicht mehr nur ein Lebensmittelgeschäft. Zu den Eigenmarkenprodukten im Bereich der Nahrungsmittel kommen nämlich noch weitere Lidl-Eigenmarken für Haushaltsware, Gartengeräte und Kleidung hinzu. Im Bereich Kleidung hat Lidl gleich fünf Eigenmarken zu bieten: lupilu, CRIVIT, esmara, Livergy und pepperts!. Von Damen- und Herrenmode über Kinderkleidung zu Sportbekleidung ist hier alles dabei. Die Eigenmarke „esmara“ ist besonders bekannt. Aber wer sind hier die Hersteller? Etwa auch Produzenten von bekannten Markenprodukten?

Lidl lässt die Eigenmarkenprodukte seiner Kleidung von über 700 Herstellern produzieren. Anders als bei den Eigenmarken aus dem Lebensmittel-Sortiment macht Lidl kein Geheimnis aus der Herkunft der Produkte. Die Hersteller der Lidl-Kleidung-Eigenmarken sitzen in Asien, der Großteil in China und Bangladesch. „Eigen“ ist die Kleidung der Lidl-Eigenmarken also nicht. Ob Lidl seine Kleidung bei denselben Fabriken wie von Markenkleidung produzieren lässt, ist aber unklar.

Über die Eigenmarken von Lidl weißt du jetzt Bescheid. Wie sieht es aber mit den Eigenmarken von anderen Discountern aus? Welche Markenprodukte der Discounter Netto als Eigenmarke ausgibt, verraten wir dir hier.