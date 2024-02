Kaufland Eigenmarken: DIESE bekannten Hersteller stecken dahinter!

Wenn ein Supermarkt für seine Marken-Angebote bekannt ist, dann ist es Kaufland. Der Discounter zählt zu den beliebtesten Supermärkten Deutschlands. Zu jeder Aktionswoche zieht es die Kunden für die unschlagbaren Angebote zur Supermarktkette. Was viele Kunden nicht auf dem Schirm haben: Bei Kaufland gibt es nicht nur teure Markenprodukte zu Aktions-Preisen, sondern auch viel günstigere Eigenmarken! Doch was hat es mit den Kaufland-Eigenmarken auf sich?

Beinahe jede Supermarktkette und jeder Discounter hat Eigenmarken im Angebot. Die billigen Produkte sollen als Alternative zu den Markenprodukten herhalten. Denn bei immer höheren Preisen greifen die allerwenigsten gerne für den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf tief in die Tasche. Hier heißt es: sparen, sparen, sparen. Doch bei Kaufland musst du nicht auf Qualität verzichten! Hinter den Kaufland-Eigenmarken stecken nämlich bekannte Hersteller von Markenprodukten. Was das beste Angebot ist und wo du am meisten sparen kannst, verraten wir dir.

Mit DIESEN Eigenmarken punktet Kaufland

Ob Lebensmittel oder Drogeriebedarf – Kaufland hat für alles eine passende Eigenmarke parat. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Egal ob Lebensmittel, Drogerie oder Haushaltsbedarf – Kaufland hat auf jede Nachfrage die passende Eigenmarke zu bieten. Im Sortiment der Supermarktkette gibt es kaum eine Lücke, die nicht mit einem Billig-Produkt gefüllt ist. Die meisten Lebensmittel laufen dabei unter der Eigenmarke „K-Classic“ – Molkereiprodukte, Getränke, Basisprodukte wie Nudeln oder Reis, Aufschnitt und vieles mehr. Die „K-Classic“ Produkte kannst du ganz einfach über das Kaufland-Logo erkennen. Wem Bio-Ware wichtiger ist, greift zu den „K-Bio“-Produkten der Lebensmittelkette. Qualitäts-Fleisch verkauft Kaufland unter der Eigenmarke „Purland“.

Die Kaufland Eigenmarken in der Liste:

K-Classic

K-Bio

bevola (Drogerieprodukte)

K-Purland (Fleischwaren)

K-take it Veggie

K-free Laktosefrei und K-free Glutenfrei

K-Favourites

K-Wertschätze (Eigenmarke für artgerechte Tierhaltung)

K-to go

Stephans Bräu (Bier-Eigenmarke)

Crazy Wolf (Kaufland Energydrink)

Eins ist klar: Preislich liegen die Produkte alle unter den teuren Markenprodukten. Wie sieht es aber mit der Qualität aus? Zu einigen Markenprodukten hat Kaufland nicht nur perfekte Alternativen, sondern identische Kopien – und zwar von denselben Herstellern der Markenprodukte!

Kaufland Eigenmarken: DAS sind die Hersteller

Um bei den Eigenmarken für hohe Qualität garantieren zu können, führt die Schwarz-Gruppe (mehr dazu hier) ihre eigene Produktionsfabrik. Hier produziert Kaufland alles aus der Snack-Abteilung: Schokolade, Süßwaren, Nüsse und Trockenfrüchte. Damit sind die Produkte zwar keine Kopien von Markenprodukten – an Qualität musst du aber trotzdem nicht sparen! In der Snack-Abteilung findest du auch die Lorenz Stapelchips unter der „K-Classic“ Eigenmarke. Wer sich nach dem Markengeschmack zum kleinen Preis sehnt, wird in den Kühlregalen der Supermarktkette eher fündig. Kauflands „K-Classic“ Käsekuchen und Mandel-Bienenstich kommen von Coppenrath und Wiese.

Viele der Molkereiprodukte stammen ebenfalls von den Herstellern der Markenprodukte. Vor allem „Müller“ ist in den Regalen von Kaufland häufig unter „K-Classic“ vertreten. Du willst den echten Müller Milchreis zum billigen Preis? Dann greif einfach zum (Sahne) Milchreis der Kaufland-Eigenmarke! Die beiden Molkereiprodukte kommen aus derselben Molkerei. Auch der „K-Classic“ Jogurt Banane mit Schokoraspeln ist eine identische Kopie vom Jogurt mit der Ecke aus der Müller-Molkerei. Der Kaufland-Frischkäse wird vom Hersteller Arla produziert. Und damit noch nicht genug! Der Hersteller Hochland beliefert Kaufland mit Schmelzkäse sowie Iglo-Fischstäbchen für „K-Classic“.

Sparen bei Kaufland – so geht’s!

Mit den Kaufland Eigenmarken sparst du an allen Ecken! Foto: IMAGO/Geisser

Wie „Stiftung Warentest“ verrät, kannst du mit dem Kauf von Eigenmarken anstelle von Markenprodukten bei Kaufland bis zu 30 Prozent sparen! Du schlägst also gleich zwei Fliegen mit derselben Klappe: top Qualität und ein günstiger Preis. Das gilt auch beim Kauf der Artikel von Kaufland Eigenmarke „bevola“. Über 360 Produkte hat „bevola“ im Angebot: von Mundhygiene über Duschbedarf zu klimaneutraler Naturkosmetik. Auch bei „bevola“ entsprechen die Produkte dem hohen Qualitätsstandard und schneiden beim Öko-Test im Direktvergleich zu „Nivea“ und anderen Marken regelmäßig mit sehr guten Noten ab.

Aber aufgepasst! In einigen Fällen stammen die Eigenmarken zwar aus derselben Fabrik wie die Markenprodukte, haben jedoch ein leicht verändertes Rezept. Um die niedrigen Preise halten zu können, weisen die Produkte häufig einen niedrigeren Fruchtgehalt auf oder es wird Magermilchpulver anstelle von echter Milch verwendet. Zur Sicherheit solltest du also lieber nochmal die Zutatenlisten von Eigenmarke und dem originalen Produkt vergleichen.

Übrigens: Bei Kaufland kannst du nicht nur bei den Lebensmitteln sparen! Auch diese Eigenmarken hat Kaufland im Angebot:

Kuniboo (Baby- und Kleinkinderkleidung)

Hip & Hopps (Kinderkleidung)

Kidland (Spielwaren)

Talentus (Büroartikel)

Liv&Bo (Wohnartikel)

Spice&Soul (Küchenartikel)

Switch On (Elektrogeräte)

Newcential (Sportmarke)

Oyanda (Damen-Mode) und Townland (Herren-Mode)

MyProject (Heimerkerprodukte)

Countryside (Gartenartikel)

