Rewe, Kaufland und Co: DIESE Supermärkte gehören zusammen

Beinahe täglich kommt die Frage auf: Zu welchem Supermarkt geht es heute? Rewe, Lidl, Kaufland oder doch lieber Edeka? Alle Supermärkte unterscheiden sich in ihrem Sortiment, den Preisen und der Qualität. Das macht der Kundschaft die Entscheidung zwischen den verschiedenen Supermarktketten schwer. Was viele nicht wissen: Einige der Supermärkte gehören zusammen! Doch welcher Supermarkt gehört zu welcher Supermarkt-Gruppe?

An der Zahl gibt es fünf große Supermarkt-Gruppen in Deutschland. Eine von ihnen liegt auf der Hand: Aldi Süd und Aldi Nord teilen sich nicht ohne Grund einen Namen. Die Geschichte um die beiden Aldi Brüder und die Unterschiede im Sortiment findest du hier. „Einmal hin, alles drin“: Auch die Metro-Gruppe war bis zum Verkauf der Supermarktkette Real einer der bedeutendsten Konzerne in Deutschland. Wir erklären dir, welche Supermärkte heute noch zusammengehören.

DAS ist das Duo der Discounter

Die Schwarz-Gruppe ist unter den Lebensmittelhändlern führend. Woran das liegt? Anscheinend zieht der Werbespruch „Lidl lohnt sich“ bei der Kundschaft ziemlich gut. Die Schwarz-Gruppe hat ihren Sitz in Neckarsulm. Immer wieder kann der Discounter die Kundschaft mit seinen Eigenmarken und einer guten Mischung aus Qualität und günstigen Preisen gewinnen. Im Jahr 2023 war Lidl sogar der marktstärkste Supermarkt.

Neben Lidl hat die Schwarz-Gruppe auch noch den Supermarkt Kaufland im Sortiment. Nach einem etwas holprigen Start konnte sich die Supermarktkette einen echten Namen machen. Spätestens nach der Übernahme einiger Real-Filialen im Jahr 2020 kann sich der Supermarkt über viel Kundschaft freuen. Das liegt auch an der großen Einkaufsfläche bei Kaufland. Mit einer guten Mischung aus Selbstbedienung und Bedientheken sind viele Kunden gut bedient. Was das bedeutet? Der Qualitätsunterschied von Lidl und Kaufland ist wahrscheinlich gar nicht so groß, wie du denkst.

Rewe: Mehr als nur ein Supermarkt

Rewe ist einer der marktstärksten Supermärkte! Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Auch hinter Rewe steckt mehr als du ahnst. Der Supermarkt hat sich seine Kundschaft gesichert. Seinen Erfolg kann Rewe innerhalb der Rewe-Gruppe ausbauen. Zur Rewe-Gruppe gehören neben Rewe noch die Supermärkte Penny und Nahkauf. Vor allem der Discounter Penny verhilft der Gruppe zur Verstärkung der Kundschaft. Dabei sind Supermarkt und Discounter aber völlig unterschiedlich. Während du bei Rewe feinste Qualität erwarten kannst, setzt Penny auf billige Preise. Hier werden also gleich zwei verschiedene Kundschaft-Zielgruppen angesprochen. Doch günstig heißt nicht immer gleich schlecht!

Der König unter den Supermärkten

Die meisten Supermärkte vereint die Edeka-Gruppe. Edeka ist mittlerweile nicht nur eine Supermarktkette, sondern ein ganzes Franchise. Der Supermarkt punktet mit der Qualität seiner Lebensmittel – auch die Bedientheken sind ein netter Service. Damit gewinnt Edeka eine Millionen-Kundschaft und ist besonders stark am Lebensmittel-Markt aufgestellt. Durch den Ausbau der Edeka-Märkte wurde die Supermarktkette zum König unter der Konkurrenz. Sowohl in der Gesamtverkaufsfläche als auch Standortdichte kann dem Supermarkt keiner was.

Zur Edeka-Gruppe gehören die Supermärkte Netto, Marktkauf, NP und Nah & Gut. Wer qualitative Lebensmittel genießen möchte, dafür aber nicht allzu tief in die Tasche greifen will, sollte diese Discounter aufsuchen. Vor allem Netto wird immer mal gerne unterschätzt. Doch auch dieser Supermarkt hat starke Eigenmarken im Sortiment!

Jetzt weißt du, welche Supermärkte zusammengehören. Doch was haben die einzelnen Supermärkte zu bieten? Und wo kann man ordentlich sparen? Wir verraten dir, welche preisgünstigen Eigenmarken du bei Kaufland findest.