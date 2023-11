Geld abheben bei Aldi: So funktioniert’s

Viele Bankfilialen machen derzeit dicht. Wer einen Geldautomaten seiner Bank sucht, muss oft mit einer kilometerweiten Entfernung rechnen. Das Geldabheben an Automaten anderer Banken ist oft nicht gebührenfrei. Willst du nicht gerade draufzahlen, um an dein Geld zu kommen, gehst du im schlimmsten Fall leer aus. Deswegen haben Discounter (z.B. Kaufland), Supermärkte (Edeka) und Drogeriemärkte jetzt eingegriffen und erleichtern dir die nächste Bargeldauszahlung. Auch bei Aldi kannst du problemlos Geld abheben.

Der Supermarkt ist schnell zur Alternative für Banken geworden. Was praktisch ist: Du ersparst dir unnötigen Aufwand. Deinen nächsten Einkauf kannst du direkt mit der Bargeldauszahlung verbinden. Aber wie viel Geld kannst du bei Aldi abheben? Gibt es bei Aldi einen Mindesteinkaufswert? Lohnt sich das Bargeld abheben bei Aldi überhaupt? Was du machen musst, um an deine Scheine zu kommen, erklären wir dir.

Geld abheben bei Aldi – DAS musst du dringend beachten

Um den beliebten Service nutzen zu können, reicht ein Besuch in deinem nächstgelegenen Aldi. Das Bargeld abheben bei Aldi funktioniert nicht an einem gesonderten Schalter, sondern direkt an der Supermarktkasse. Dazu gibst du dem Kassenpersonal Bescheid, dass du Geld abheben willst. Aber Achtung! Nur wenn du vor dem Bezahlen deines Einkaufswerts Bescheid sagst, kannst du auch wirklich Bargeld bei Aldi bekommen. Denn wenn der Bezahlvorgang erstmal abgeschlossen ist, ist das Geld abheben nicht mehr erlaubt!

Nachdem der Mitarbeiter deine Karte eingelesen hat, erfolgt die Auszahlung. Bei Aldi kannst du zum Geldabheben auch die Kontaktlosfunktion nutzen. Die Bargeldauszahlung funktioniert in Zehner-Abständen. Du musst bei Aldi an der Supermarktkasse also mindestens zehn Euro abheben und kannst maximal 200 Euro mitnehmen. Auf dem Kassenbon findest du, genauso wie auf dem Kontoauszug, eine separate Angabe für die Bargeldabhebung.

Bei Aldi bekommst du deine Bargeldauszahlung an der Supermarktkasse. Foto: IMAGO/Rolf Poss

So viel kostet dich das Bargeld bei Aldi

Der Service von Aldi ist für jeden gebührenfrei. Du musst, anders als bei vielen Banken, also nicht draufzahlen, um Geld abzuheben. Ganz kostenlos ist die Bargeldauszahlung an der Supermarktkasse trotzdem nicht. Für das Geldabheben bei Aldi gibt es nämlich einen Mindesteinkaufswert von fünf Euro. Wer diesen Einkaufswert erreicht, darf den Service nutzen. Davon profitiert der Supermarkt.

Weitere spannende Aldi-Themen:

Aldi Eigenmarken: DIESE Hersteller stecken hinter den Discounter-Produkten!

E-Auto an Aldi Ladestation laden – wie funktioniert das genau?

Bezahlen kannst du deinen Einkaufswert, wie du möchtest. Geht es um die Bargeldabhebung, sieht das anders aus. Geldabheben bei Aldi funktioniert nur mit EC-/Girocard und Debit- oder Kreditkarte. Aldi akzeptiert die MasterCard, Visa, Diners Club und Discover. Was hierbei wichtig ist: Du musst den Karten-Pin deiner Girocard o.Ä. eingeben! Mit Google Pay oder Apple Pay kannst du bei Aldi kein Geld abheben.

Aldi-Kunden enttäuscht – lieber zur Konkurrenz?

Obwohl der Service nicht nur praktisch, sondern auch beliebt ist, sind viele Aldi-Kunden an den Supermarktkassen enttäuscht. Geld abheben kannst du nur bei Aldi Süd. Aldi Nord bietet die Bargeldauszahlung nicht an. Wann und ob der Service bei Aldi Nord verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Immerhin kannst du bei Aldi Nord bargeldlos zahlen. Wer gerne Bargeld in der Tasche hätte und keinen Aldi Süd in der Nähe hat, muss wohl bei der Konkurrenz vorbeischauen oder doch zum nächstgelegenen Drogeriemarkt. Passende Alternativen zur Bankfiliale finden sich fast überall.

Die anderen Supermärkte findest du inklusive Mindesteinkaufswert in der Tabelle. Überall funktioniert die Bargeldauszahlung mit Girocard und Kreditkarte und ist gebührenfrei.

Supermarkt Mindesteinkaufswert Aldi Süd 5 Euro Lidl 5 Euro Rewe 10 Euro Kaufland 10 Euro Netto 10 Euro Penny 10 Euro Edeka 20 Euro So viel musst du in den Supermärkten ausgeben, um Geld abzuheben.

Jetzt weißt du, wie du den Service zum Geldabheben gebührenfrei nutzen kannst. Damit bleibt dir der Besuch in der Bankfiliale erspart. Vielleicht lohnt sich der Besuch bei Aldi Süd aber mehr, als du denkst. Was die Discounter Aldi Süd und Aldi Nord genau unterscheidet, erfährst du hier.