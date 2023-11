E-Auto an Aldi Ladestation laden – wie funktioniert das?

Ob Tesla, VW oder Renault – die Nachfrage an Elektroautos steigt. Nicht zuletzt die Prämie von ca. 3.000 Euro verleitet viele Fahrer dazu, auf ein Elektroauto umzusteigen. Auch die immer niedriger werdenden Preise für Elektromodelle machen den Umstieg attraktiv. Über 1,1 Millionen Menschen in Deutschland besitzen ein E-Auto. Doch wo lassen sich die schicken Wagen am besten laden? Etwa an einer Aldi-Ladestation?

Wer eine eigene Ladesäule installieren möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen – bis zu 4.000 Euro kann der Spaß kosten. Da kommt es gerade richtig, dass der Ausbau von öffentlich zugänglichen Ladestationen immer weiter angekurbelt wird. Aldi, Lidl, Kaufland und Co. gehören zu den beliebtesten Anbietern. Mit über 1000 Ladepunkten im Ladenetz liegt Aldi weit voraus – gleich zwei Elektroautos können an den neusten Säulen zur selben Zeit geladen werden. Aber wie können die Ladesäulen genutzt werden? Und wo liegen bei Aldi Ladestationen die Kosten? Wir verraten dir, ob sich das Strom-tanken bei Aldi lohnt. Eins ist klar: Aldi punktet durch die Schnellladestation mit einer Reichweitenerhöhung von max. 500 Kilometern in 30 Minuten und dem Angebot von 100 Prozent klimaneutralem Grünstrom.

Aldi Ladestation: Wie du dein E-Auto laden kannst

Kabel dran und schon fließt der Strom – so läuft es bei Aldi. Ein paar Sachen solltest du bei den Ladesäulen von Aldi aber beachten. Kommst du in den Supermarkt, um kurz ein paar Sachen zu besorgen oder erledigst du einen großen Wocheneinkauf? Das spielt eine Rolle, sobald du dein Elektroauto auf einem Parkplatz inklusive Aldi Ladestation abstellst. Du kannst nämlich zwischen zwei Optionen wählen: der normalen Ladung mit bis zu 22 Kilowatt oder der Schnellladung mit bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung. Die meisten Filialen verfügen über beide Stecker (CCS und Typ 2).

Nachdem du dein Elektroauto über den Stecker mit der Aldi Ladestation verbunden hast, geht es auch schon weiter zum Bezahlvorgang. Das System merkt hier einen Betrag vor, aber keine Sorge: am Ende wird nur das abgebucht, was auch geladen wird. Bei Aldi kannst du an der Ladesäule bequem mit EC- (Girocard), Kreditkarte, Google Pay oder Apple Pay per Kontaktlosfunktion bezahlen. Danach startet der Ladevorgang, während du deinen Einkauf entspannt erledigen kannst. Der Ladevorgang endet, sobald dein Auto vollständig aufgeladen ist. Du bist früher mit dem Einkauf fertig? Kein Problem, dann kannst du den Ladevorgang auch einfach selbst beenden. Ein Beleg wird automatisch erstellt.

Bei diesen Filialen gibt es Aldi Ladestationen für dein Elektroauto

Aldi Ladestationen gibt es über 1.000-mal auf deutschen Parkplätzen. Aber Achtung: nur zehn der Ladepunkte gehören zu Aldi Nord. Bei Aldi Süd gibt es die meisten Säulen im Ladenetz. Ganz einfach findest du die Aldi Süd Ladesäulen per App. Die interaktive Karte der Aldi-Süd-App zeigt dir, welche Ladepunkte gerade besetzt sind und wo sich die nächstgelegene Ladestation befindet. Auch Öffnungszeiten und die maximale Ladeleistung der Ladepunkte werden dir angezeigt. Über die Aldi Webseite kannst du die Karte aufrufen.

Bei Aldi Strom tanken? So hoch sind die Kosten bei Aldi Ladesäulen

Bis 2022 waren Aldi Ladestationen kostenlos. Wer jetzt denkt, dass sich das E-Auto-Laden bei Aldi nicht mehr lohnt, liegt aber falsch! Der Strom des Discounters ist billiger als bei anderen Anbietern. Der Tarif der Aldi Süd Ladestationen liegt für die normale Ladung bei 29 Cent pro Kilowattstunde und für die Schnellladestation bei 39 Cent pro Kilowattstunde. Aldi Ladesäulen sind damit 14 Cent günstiger als der Haushaltsstrom. Wenn du Ladekarten von Drittanbietern nutzen möchtest, musst du mit höheren Preisen rechnen.

Auch im Vergleich mit anderen Supermärkten liegt Aldi weit vorne. Lidls Ladepunkte kosten dich 48 bis 55 Cent pro Kilowattstunde. Kauflands Preise schwanken für den normalen Ladevorgang zwischen 29 und 40 Cent, für eine Schnellladung musst du zwischen 48 und 55 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das Laden von E-Autos ist aktuell nur noch bei IKEA kostenlos.

Diese Vorteile bieten Aldi Süd Ladestationen

Wenn du bei Aldi Strom tanken willst, funktioniert das ganz ohne Registrierung. Die smarten Displays führen dich Schritt für Schritt durch den Vorgang. Was auch praktisch ist, sind die Öffnungszeiten der Ladesäulen. Aldi-Süd-Ladestationen haben oft auch außerhalb der Öffnungszeiten des Discounters geöffnet. Du kannst dein Elektroauto also auch sonntags bei Aldi laden. Von diesem 24/7 Konzept profitiert jeder Fahrer eines Elektroautos.

