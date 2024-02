Kunden haben entschieden: DAS sind die beliebtesten Supermärkte in Deutschland

Bei hohen Ausgaben sparen die Deutschen am liebsten bei den Lebensmitteln. Deswegen fällt die Wahl der meisten Kunden für den Lebensmitteleinkauf auf die Discounter. Oder etwa doch nicht? Die Supermärkte buhlen geradezu um die Gunst der Kunden. Top Qualität zu niedrigen Preisen – damit locken die Lebensmittelhändler ihre Kunden heran. Und das gilt nicht nur für die Discounter! Doch welche Supermarktkette überzeugt die Kunden letztendlich am meisten? Ob die Discounter wirklich die beliebtesten Supermärkte der Deutschen sind, verraten wir dir.

Klar ist, dass der Trend Richtung Discounter und weg von den heimischen Märkten geht. Lebensmittelhändler wie Tegut, Marktkauf, Familia oder Globus haben es nicht unter die beliebtesten Supermärkte geschafft. Das zeigt: Weder zu viel noch zu wenig Auswahl kommt bei den Kunden gut an. Bei unseren Angaben beziehen wir uns auf die Mitteldeutsche Marktstudie 2023. Die Befragten konnten maximal zwei Lebensmittelhändler bei der Wahl ihres Lieblings-Supermarkts angeben. Welcher ist also der beliebteste Supermarkt Deutschlands?

Platz 5: Kaufland

19 Prozent der Befragten haben Kaufland zu ihrem liebsten Supermarkt erklärt. Unter den Supermarkt-Riesen schnitten nur Netto und Penny schlechter ab. Besonders mit den niedrigen Preisen punktet der Lebensmittelhändler bei den Kunden. Beim Qualitätsurteil liegen andere Supermarktketten aber deutlich weiter vorne. Ein großer Pluspunkt beim Lebensmitteleinkauf ist hier die Gemüseabteilung und das vielfältige Sortiment in jeder Abteilung, die bei einem Wocheneinkauf nicht fehlen darf.

Platz 3: Rewe

Auf einem geteilten dritten Platz der beliebtesten Supermärkte schafft es Rewe. 24 Prozent der Befragten nannten Rewe als ihren liebsten Lebensmittelhändler. Im Gegensatz zu Kaufland wird die Produktqualität bei Rewe sehr geschätzt. Egal ob Gemüse, Backwaren oder Fleischtheke – das regionale Angebot der Supermarktkette Rewe überzeugt die Kunden beim Lebensmitteleinkauf. Hier fühlen sich die Befragten gut aufgehoben. Auch beim Kundenservice und der Filialgestaltung liefert Rewe ab.

Weitere spannende Supermarkt-Themen:

Aldi Eigenmarken: DIESE Hersteller stecken hinter den Discounter-Produkten!

E-Auto an Aldi Ladestation laden – wie funktioniert das?

Geld abheben bei Aldi: So funktioniert’s

Platz 3: Lidl

Auf dem Treppchen der beliebtesten Supermärkte landet Discounter steht ebenfalls Lidl. Auch hier stimmten 24 Prozent der Befragten für die Supermarktkette als ihren Favoriten. Im Konkurrenzkampf mit Aldi schneidet Lidl jedoch schlechter ab. Das Urteil der Kunden gegenüber Rewe und Kaufland fällt bei den Eigenmarken hier besser aus. Denn hier haben die beiden anderen Lebensmittelhändler kaum etwas Starkes im Angebot. Preistechnisch ist Lidl ebenfalls wesentlich besser aufgestellt als Rewe.

Platz 2: Edeka

Dass die Kunden für ihren Lebensmitteleinkauf doch mal tiefer in die Tasche greifen, zeigt Platz zwei der beliebtesten Supermärkte Deutschlands. 30 Prozent der Befragten nannten Edeka als ihren liebsten Supermarkt. Vor allem die Qualität der Lebensmittel zieht die Kunden zum Lebensmittelhändler Edeka. Und für qualitativere Lebensmittel zahlen die Deutschen gerne mehr. Bei Edeka loben die Kunden die Frische sowie den Geschmack der Produkte. Wie Edeka beweist, sind es also nicht nur die Discounter, die in der Gunst der Kunden weit oben stehen!

Platz 1: Aldi

Aldi ist der beliebteste Supermarkt Deutschlands. Doch das nur knapp! 33 Prozent der Befragten haben bei der Wahl ihrer liebten Supermarktkette für den Discounter abgestimmt. Nur drei Prozent trennen Edeka und Aldi voneinander. Ob Aldi Süd oder Aldi Nord – hier freuen sich die Kunden. Muss eine Wahl zwischen Kaufland und Aldi getroffen werden, wählen die Kunden lieber Aldi. Besonders die vorteilhaften Preise ziehen die Kunden zum Lebensmittelhändler. Denn hier finden sich viele unschlagbare Eigenmarken für kleines Geld – oftmals stecken sogar namhafte Produzenten dahinter! Gerade wegen guter Qualität zum kleinen Preis wurde Aldi von den Kunden zum beliebtesten Supermarkt Deutschlands gekürt.

Platz Supermarkt Voting 1. Aldi 33% 2. Edeka 30% 3. Lidl 24% 3. Rewe 24% 5. Kaufland 19% Die beliebtesten Supermärkte in der Tabelle.

Jetzt weißt du, welche die beliebtesten Supermärkte in Deutschland sind. Dabei sind die einzelnen Märkte gar nicht so verschieden, wie du vielleicht denkst. Welche der Supermärkte zusammengehören, verraten wir dir hier.