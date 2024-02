Geld abheben bei Kaufland: Wie funktioniert der Bargeldservice?

In Supermärkten gibt es eine immer größere Auswahl an Produkten. Bei Kaufland platzen die Regale aus allen Nähten – doch das genügt nicht, um die Gunst der Kunden zu gewinnen. Deswegen wird mit Services aller Art nachgezogen: von Kontaktloszahlung, über SB-Kassen, bis zu völlig neuen Bezahlsystemen hat Kaufland alles zu bieten. Das gesamte Angebot macht Kaufland zu einem der beliebtesten Supermärkte Deutschlands. Mit dem Bargeldservice hat der Discounter viele Kunden überzeugt. Aber wie funktioniert das Geld abheben bei Kaufland?

Du hast deine Girocard zur Hand, aber keinen Bankautomaten in der Nähe? Kein Wunder, denn Bankautomaten werden seltener – und das macht gebührenfreies Geldabheben immer schwieriger. Für die Bargeldauszahlung am Bankautomaten einer fremden Bank können hohe Gebühren anfallen. Und auch an deiner eigenen Bank kann das Geldabheben nur begrenzt gebührenfrei sein. Wohin also mit der Girocard? Wie in vielen anderen Supermärkte kannst du bei Kaufland Geld abheben. Ob der Bargeldservice bei Kaufland gebührenfrei ist und was der Discounter für Benefits beim Bezahlvorgang für dich parat hat, erklären wir dir.

Bargeldservice: SO kannst du bei Kaufland Geld abheben

Bei Kaufland hast du die Möglichkeit, deinen Wocheneinkauf mit der Bargeldauszahlung deines Wunschbetrags zu verbinden. Dazu benötigt es keinen Bankautomaten, sondern nur die Supermarktkasse. Zum Geld abheben bei Kaufland nennst du ganz einfach deinen Wunschbetrag. Dann steckst du deine Girocard ins Kartenlesegerät, gibst deine PIN ein und erhältst von der Kassenkraft die Bargeldauszahlung.

Wichtig: Bei Kaufland musst du bei der Bargeldauszahlung mindestens fünf Euro abheben. Wie viel Geld du bei Kaufland abheben kannst, ist klar geregelt. In allen Supermärkten bekommst du beim Bargeldservice maximal 200 Euro – abheben kannst du in fünf-Euro-Schritten. Krumme Zahlen sind beim Wunschbetrag also nicht zulässig! Wie viel Geld du bei Kaufland abgehoben hast, kannst du auf dem Kassenbon und Kontoauszug nachlesen. Dort findest du getrennte Angeben zu deinem Einkaufswert und der Bargeldauszahlung.

DIESE Bedingungen hat Kaufland für die Bargeldauszahlung

Das Geldabheben bei Kaufland ist gebührenfrei. Um die Bargeldauszahlung bei Kaufland zu nutzen, musst du aber einen bestimmten Einkaufswert erreichen. Sobald du Produkte im Einkaufswert von zehn Euro kaufst, darfst du bei Kaufland Geld abheben. Deinen Einkaufswert musst du zum Geldabheben bei Kaufland unbedingt mit einer Girocard bezahlen. Andere Kartenoptionen als die Girocard akzeptiert Kaufland für die Bargeldauszahlung nicht. Auch die Kontaktloszahlung sowie andere Bezahlsysteme fallen für den Bargeldservice raus. Denn um bei Kaufland Geld abzuheben, musst du zwingend deine PIN eingeben.

Einkaufen ohne Girocard? Kauflands Bezahlsystem macht’s möglich

Du willst bei Kaufland weder Bar noch mit Girocard bezahlen? Dafür hat Kaufland das eigene Bezahlsystem „K-Pay“ entwickelt. In der Kaufland-App musst du dich bei der „Kaufland Card“ registrieren. Hierfür wählst du einen eigenen PIN-Code und hinterlegst deine Kontodaten. An der Kaufland-Kasse zeigst du den von der App generierten QR-Code vor. Nach dem Scan ist der gebührenfreie Bezahlvorgang abgeschlossen. Für das Kaufland-Bezahlsystem brauchst du also keine eigene Girocard – auch eine Internetverbindung ist nicht notwendig. Praktisch: deine Bonuspunkte werden direkt auf dem Kaufland-Kundenkonto gespeichert.

Jetzt ist klar, wie du bei Kaufland Geld abheben kannst. Auch über das Bezahlsystem und den Bargeldservice weißt du nun Bescheid. Welche Supermärkte dabei gemeinsame Sache machen und zusammengehören, erfährst du hier.