Geld abheben bei Rewe – wie funktioniert das?

Das Zahlen mit Girocard oder Kreditkarte wird immer beliebter. Beim ein oder anderen Anlass ist die Girocard-Zahlung aber nicht möglich – zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Dann muss das klassische Bargeld her. Du brauchst also dringend Bargeld für deinen Einkaufswert, doch es gibt keinen Bankautomaten in deiner Nähe? Dafür haben viele Discounter, Supermärkte und Drogeriemärkte die Lösung! Unter anderem kannst du bei Rewe Geld abheben. Aber wie funktioniert das?

Das Praktische an der Bargeldauszahlung vom Supermarkt: Dir bleiben hohen Gebühren erspart, die beim Geldabheben an fremden Bankautomaten fällig sind. Trotzdem gibt es einen Haken. Denn Rewe möchte für den Bargeld-Service eine Gegenleistung von dir! Also eine Win-Win-Situation. Was dich das Geld abheben bei Rewe kostet und von welchem weiteren Service du profitieren kannst, verraten wir dir.

SO kommst du bei Rewe an dein Bargeld

Das Geldabheben bei Rewe läuft nicht über einen klassischen Bankautomaten, sondern direkt an der Supermarktkasse. Und zwar in jeder der über 3.300 Rewe-Filialen! Wichtig: für deine Bargeldauszahlung brauchst du eine Girocard. Mit einer Kreditkarte funktioniert das Geld abheben bei Rewe nicht. An der Supermarktkasse nennst du einfach den Betrag, den du abheben willst. Dieser wird auf deinen Einkauf draufgerechnet. Zum Bezahlen verwendest du wie üblich deine Girocard. Aber: Ohne PIN funktioniert es nicht. Für deine Bargeldauszahlung musst du deine PIN ins Kartenlesegerät eingeben.

An der Supermarktkasse erhältst du dein Bargeld. Bei Rewe darf die Bargeldauszahlung maximal 200 Euro hoch sein. Eine Tagesgrenze gibt es jedoch nicht. Was das bedeutet? Theoretisch könntest du bei Rewe mehrmals hintereinander dein Geld abheben und die 200 Euro Grenze somit ausspielen. Einen Mindestbetrag für das Bargeldabheben bei Rewe gibt es laut dem Supermarkt nicht.

Bargeldabheben bei Rewe – was kostet es?

Umsonst ist das Geld abheben bei Rewe nicht. Es fallen zwar keine Gebühren auf deine Bargeldauszahlung, dafür musst du aber etwas anderen bezahlen. Bei Rewe musst du für das Geld abheben einen Mindesteinkaufswert erreichen. Der Einkaufswert für die Bargeldauszahlung bei Rewe muss über 0,01 Euro liegen – und zwar abzüglich von eingelösten Coupons, Guthaben oder Bons vom Leergut. Davon erhoffen sich alle Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte eine engere Bindung zu den Kunden. Bei Rewe fallen nämlich Gebühren für den Service an – dafür profitiert der Supermarkt von dem Einkaufswert deines Mindesteinkaufs.

Geld einzahlen? So geht’s bei Rewe!

Du musst kein Geld abheben, aber einzahlen? Kein Problem! Rewe ermöglicht dir nicht nur die Bargeldabhebung, sondern auch die Einzahlung. Auch das geht ganz einfach an der Supermarktkasse – und zwar per Online-Banking-App. Dort wählst du unter dem Reiter „Bargeld“ deinen gewünschten Einzahlungs-Betrag und bestätigst ihn. Die App generiert dir anschließend deinen persönlichen Barcode, den du an der Rewe Supermarktkasse vorzeigen musst. Dein Bargeld kannst du dort einzahlen. Für die Einzahlung brauchst du keine Girocard und musst keinen Einkaufswert erfüllen.

Jetzt weißt du alles über den Geldabheben-Service von Rewe. Andere Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte bieten die Bargeldauszahlung ebenfalls an. Wie das Geld abheben bei Kaufland funktioniert, erklären wir dir hier.