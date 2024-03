Geld abheben bei Edeka: Wie funktioniert das?

Das Bezahlen mit Girocard ist längst zur Gewohnheit geworden. Für bestimmte Anlässe hat man aber doch lieber klassisches Bargeld zu Hand. Denn nicht alle Geschäfte oder Märkte nehmen deine Girocard an! Auf Wochenmärkten, Jahrmärkten oder dem Flohmarkt ist das Zahlen mit Girocard oft nicht möglich. Aber auch im Alltag schadet es nicht, schnell auf Bargeld zurückgreifen zu können. Das Problem: Die Geldautomaten deiner Bank werden immer seltener. Deswegen bieten dir Supermärkte und Drogeriemärkte einen Bargeldservice. Neben Rewe kannst du bei Edeka ganz einfach Bargeld abheben. Aber wie funktioniert das Geld abheben bei Edeka? Und was gilt es zu beachten?

Warum nicht einfach bei einem fremden Geldautomaten Geld abheben? Hier kommen versteckte Kosten auf dich zu: für das Abheben an anderen Bankautomaten fallen nämlich hohe Gebühren an. Deswegen lieber gleich zum Supermarkt oder der nächsten Drogeriekette – denn hier ist das Bargeld abheben gebührenfrei. Trotzdem gibt es einiges zu beachten. Edeka verlangt für das Geld abheben eine Gegenleistung von dir. Was hat es mit dem Mindesteinkaufswert auf sich? Wir verraten dir, wie das Geld abheben bei Edeka funktioniert.

Bargeldabheben bei Edeka? SO funktioniert es!

Bei Edeka kannst du Bargeld nicht etwa an einem universellen Geldautomaten abheben. Das Bargeld abheben funktioniert bei Edeka direkt an der Supermarktkasse. Du kannst deinen normalen Wocheneinkauf also ohne Probleme mit dem Bargeldservice verbinden. Dafür gehst du mit deinem Einkauf an die Ladenkasse. Ganz wichtig: Bevor du bezahlst, musst du der Kassenkraft Bescheid sagen, dass du Geld bei Edeka abheben willst. Nach der Bezahlung deines Einkaufwerts ist nämlich kein Bargeld abheben mehr möglich!

+++ Was ist die Bedeutung von Edeka? Wofür die Abkürzung steht +++

Deinen Einkaufswert musst du außerdem mit einer Girocard bezahlen. Denn nur mit der Girocard kannst du bei Edeka Geld abheben. Genau wie beim Bankautomat nennst du beim Edeka-Bargeldservice also den gewünschten Bargeld-Betrag, nutzt deine Girocard und gibst deinen PIN-Code ein. Die Kontaktlosfunktion kannst du wie gewohnt nutzen. In jedem Fall musst du für das Geld abheben bei Edeka aber deine PIN eingeben. Nach dem Bezahlvorgang händigt man dir an der Supermarktkasse dein gewünschtes Bargeld aus und der Bargeldservice ist beendet. Auf deinem Kassenzettel werden Einkaufswert und Bargeldauszahlung separat aufgeführt.

DAS musst du beim Geldabheben bei Edeka unbedingt beachten!

Nur SO bekommst du dein Bargeld bei Edeka! Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Bei Edeka funktioniert das Geld abheben ab fünf Euro, da der Bargeldservice nur in Form von Scheinen angeboten wird. Wie bei Rewe und anderen Supermärkten kannst du bei Edeka maximal 200 Euro abheben – aber zwar beliebig oft. Es gibt für das Geld abheben bei Edeka kein Tageslimit. Du kannst also immer wieder in den Supermarkt gehen und neues Bargeld abheben. Anders als beim Geldautomat wird dir an der Ladenkasse bei Edeka aber keine Privatsphäre geboten. Jeder wird sehen, wie viel Bargeld du ausgezahlt bekommst. Wenn dir deine Privatsphäre beim Geld abheben wichtig ist, solltest du vielleicht also doch lieber den klassischen Geldautomaten aufsuchen.

Bargeldservice: Nicht für alle Kunden!

Ist das Geld abhaben bei Edeka wirklich so leicht, wie es klingt? Ja – aber es gibt einen Haken. Du kannst an der Supermarktkasse bei Edeka nämlich nur Bargeld abheben, wenn du etwas kaufst. Dein Einkauf muss auf einen bestimmten Mindesteinkaufswert kommen, damit du den Bargeldservice nutzten darfst. Bei Edeka kannst du bis zu 200 Euro abheben, wenn du den Einkaufswert von 20 Euro erreichst. Kunden, die den Mindestbetrag vom Einkaufswert nicht erreichen, dürfen kein Bargeld abheben. In anderen Supermärkten wie Rewe, Kaufland und Aldi oder Drogeriemärkten ist dieser Mindesteinkaufswert deutlich niedriger. Wenn du spontan also dringend Bargeld brauchst, lohnt sich ein Besuch bei Aldi mehr. Der Bargeldservice von Edeka ist also nur praktisch, wenn der nächste Einkauf im Supermarkt sowieso ansteht.

Nun weißt du, wie du bei Edeka Geld abheben kannst. Doch der Bargeldservice ist nicht alles, was Edeka im Angebot hat. Mit welchen spannenden Eigenmarken du bei Edeka sparen kannst, erfährst du hier.