Lidl Geld abheben an der Kasse – DARAUF musst du achten

Bargeldabhebung leicht gemacht: Lidl macht’s möglich! In dem Discounter kannst du nicht mehr nur deine Vorräte auffüllen, sondern auch deinen Geldbeutel. Erfahre hier, wie du bei Lidl einkaufen gehen kannst und am Ende mit mehr Geld in der Tasche nach Hause kommst, als du noch vor deinem Einkauf hattest. Was du beim Geldabheben an der Lidl-Kasse beachten musst, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen – Einkaufswert, Höhe des Auszahlungsbetrags, Minimum, Maximum – was geht und was nicht – das liest du alles hier!

Du kennst das: Du benötigst dringend Bargeld, aber es ist weit und breit kein Bankautomat in Sicht. Das Herumsuchen nach der nächsten Bankfiliale passt so gar nicht in deinen Zeitplan. Und noch ärgerlicher: Du findest endlich einen Bankautomaten, der gehört aber nicht zu deiner Bank – und das kann richtig teuer werden. Gebührenfrei sind Geldabhebungen bei einer Fremdbank nämlich in der Regel nicht.

Wie kann ich bei Lidl Geld abheben?

Zu Zeiten, in denen immer mehr Bankfilialen schließen, haben andere Unternehmen diese Versorgungslücke schon längst für sich entdeckt und reagiert. Wo ein Problem ist, lassen sich Unternehmen schließlich nicht lange lumpen. Die Bargeldabhebung im eigenen Haus eröffnet Discountern wie Lidl schließlich einen ganz neuen Weg der Kundenbindung. Zwischen Lebensmitteln und Haushaltswaren wandern bei Lidl und Co. nun also auch Geldscheine über das Band – und zwar in den Geldbeutel des Kunden und nicht mehr nur in die Kasse.

Aber bevor du dich gleich in die Schlange stellst, um dir dein Bargeld zu holen, lass uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie das Ganze funktioniert und worauf du beim Geldabheben an der Lidl-Kasse achten solltest. Denn einfach so geht eine Bargeldabhebung natürlich nicht.

Lidl: Geldabheben an der Kasse – völlig kostenlos?

Das Abheben von Bargeld bei Lidl an der Kasse ist für Verbraucher also dann besonders praktisch, wenn keine Bankfiliale in der Nähe ist. In manchen Ortschaften und Regionen kann es eben richtig schwierig sein, einen Bankautomaten zu finden, und Kunden müssen so nicht noch extra Zeit und Aufwand investieren, um an Bargeld zu kommen. Und anders als bei herkömmlichen Bankautomaten fallen beim Geldabheben bei Lidl keine zusätzlichen Kosten an. Kunden zahlen nur den Betrag, den sie auch benötigen – gebührenfrei. Aber! Ein bisschen Geld dafür ausgeben, musst du trotzdem.

Bevor du deinen Einkauf beendest, kannst du bei Lidl an der Kasse den Kassierer um eine Bargeldabhebung von deinem Konto bitten.

Die Bargeldauszahlung ist an Lidl-Kassen nämlich nur möglich, wenn du auch einen Wareneinkauf erledigt hast und den erforderlichen Mindest-Einkaufswert erreichst. Das ist jedoch nicht das Einzige, was du beachten musst.

Du erledigst also deinen Einkauf bei Lidl, stehst an der Kasse und kannst jetzt einfach den Kassierer fragen, ob du dir neben deinen Einkäufen auch etwas Bargeld abheben lassen kannst. Aber Achtung! Die Bargeldauszahlung klappt nur, wenn der Bezahlvorgang noch nicht abgeschlossen ist. Gib dem Kassierer also rechtzeitig Bescheid, dass du noch Geld abheben möchtest. Wenn du aber gleich eine größere Summe abheben willst, dann kann es passieren, dass es Probleme gibt.

Lidl Bargeld abheben: So viel musst du kaufen!

Zunächst ein Mal musst du mit deinem Einkauf einen Einkaufswert von mindestens fünf Euro erreichen, dass du dir überhaupt Bargeld von deinem Bankkonto an der Lidl-Kasse abheben lassen kannst. Einfach so – ohne einen Einkauf – kannst du dir also nicht mal eben Geld abheben und auszahlen lassen. Der Bezahlvorgang darf nicht abgeschlossen sein, sprich, du musst rechtzeitig dem Kassierer Bescheid geben, dass du Geld abheben möchtest. Mit jeder Karte geht das aber leider nicht. Und auch nicht bis zum Ultimo.

Geld abheben an der Lidl Kasse funktioniert zwar auch kontaktlos aber nicht mit jeder Geldkarte!

Wie Lidl selbst mitteilt, ist das gebührenfreie Abheben von Bargeld zwar an jeder Kasse in Deutschland möglich, aber nicht mit jeder Karte. Du brauchst den Angaben nach eine Giro- beziehungsweise EC-Karte, um Geld an der Lidl-Kasse abzuheben. Mit einer Kreditkarte geht das Geldabheben nicht!

Geld abheben an der Lidl Kasse: So funktioniert’s

Sobald du den erforderlichen Einkaufswert von fünf Euro erreicht hast, kannst du einfach an der Kasse den gewünschten Betrag nennen, den du abheben möchtest. Dann brauchst du nur noch die Pin deiner Girokarte eingeben und schon fühlt es sich für einen kurzen Moment so an, als würdest du für deinen Einkauf reich entlohnt, anstatt dass du dafür selbst in die Tasche greifen musstest.

Wer bei Lidl an der Kasse Geld abhebt, kann die Bargeldauszahlung auf dem Kassenbon und Kontoauszug nachvollziehen.

Dass dieser Geldschein trügt, müssen wir dir nicht sagen; ist vielleicht ganz gut, dass es ein Auszahlungslimit gibt. Aber keine Sorge. Spätestens auf deinem Kontoauszug würde die bittere Wahrheit dich eh einholen; deine Bargeldabhebung kannst du dort nachvollziehen. Außerdem kannst du dich auch vor Ort schon davon überzeugen, wie viel Geld an der Lidl-Kasse von deinem Konto abgehoben wurde. So verweist Lidl darauf, dass Einkaufswert und der Betrag der Bargeldabhebung auf dem Bon erkennbar voneinander abgegrenzt aufgelistet seien. Auf dem Kontoauszug hingegen würde die Bargeldauszahlung im Verwendungszweck vermerkt.

Lidl Geld abheben: Es gibt ein Limit

Die Bargeldauszahlung funktioniert an der Lidl-Kasse übrigens auch kontaktlos. Deine Pin musst du dann aber trotzdem noch eingeben. Das schützt natürlich auch gut vor auch Dieben. Das Auszahlungslimit schützt dich wiederum vor allem vor dir selbst. Lidl bleibt ja auch nach wie vor Supermarkt und die Kassen sind keine Gelddruckmaschinen, von daher kannst du dir nicht unendlich viel Bargeld abheben. Nach 200 Euro ist Schluss! So definierte Lidl seinen maximalen Auszahlungsbetrag.

Bei der Bargeldauszahlung an der Lidl-Kasse kann man sich die Taschen nicht unendlich voll machen. Es gibt ein Auszahlungslimit.

Gleichzeitig musst du einen Mindestbetrag von zehn Euro von deinem Konto abheben, um den Service zu nutzen. Heißt, von deinem Konto werden mindestens 15 Euro abgebucht. Fünf Euro Minimum an Einkaufswert plus zehn Euro Mindestbetrag plus null Euro Gebühren, weil gebührenfrei.

Bargeldauszahlung an Lidl-Kassen deutschlandweit

Die Möglichkeit, dass du dir bei Lidl an der Kasse Geld abheben kannst, besteht laut Angaben von Lidl Deutschland in allen Filialen deutschlandweit. Ob du den Service auch in Lidl-Filialen im Ausland nutzen kannst, beantwortete das Unternehmen auf Anfrage leider nicht. Die Verantwortung zur Bereitstellung dieses Services liege demnach bei den entsprechenden regionalen Lidl-Vertretungen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vor seinem Auslandsurlaub dann wohl doch lieber die Mühe aufnehmen, den nächsten Bankautomaten zu finden. Wer aber doch nur schnell bei Lidl ein bisschen Geld abheben will, der findet hier nochmal alles Wissenswerte im Überblick:

Geldabheben bei Lidl: So geht’s:

Im Lidl-Store einkaufen gehen An der Kasse VOR Bezahlung nach Bargeldauszahlung fragen Auszahlungsbetrag nennen Karte präsentieren, Pin eingeben fertig

Bargeld aus der Lidl-Kasse: Das ist zu beachten!

Gebühren: keine, gebührenfrei

erforderlicher Einkaufswert: Fünf Euro

Auszahlungsbetrag minimum: Zehn Euro

Auszahlungsbetrag maximum: 200 Euro

Auszahlungsschritte: Zehner Schritte

Bei dir ist kein Lidl in der Nähe oder du bist aus anderen Gründen Aldi-Fan? Du hast dich gefragt, ob und wie du auch dort Geld abheben kannst? Das liest du hier >>> Geld abheben bei Aldi: So funktioniert’s.