Rewe-Eigenmarken von bekannten Herstellern? DAS musst du wissen!

Rewe und Edeka zählen zu den teuersten Supermärkten Deutschlands. Hier wimmelt es von den bekanntesten Markenprodukten und hohen Preisen. Aber muss man bei Rewe wirklich immer viel zahlen, um am Ende frische Lebensmittel mit nach Hause zu nehmen? Mit alternativen Produkten zu Marken-Lebensmitteln ist der Supermarkt bei einer breiten Kundschaft beliebt geworden. Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten Deutschlands. Beim Kampf um die beste Eigenmarke mischt Rewe mit. Aber stecken bei Rewe auch namhafte Hersteller hinter den eigenen Handelsmarken?

Um dem Discounter Aldi Konkurrenz zu machen, hat der Supermarkt 1982 seine erste Eigenmarke ins Leben gerufen. „Ja!“ ist eine der ältesten Eigenmarken Deutschlands. Und sie ist nicht die Einzige, die Rewe zu bieten hat. Mit zwölf Eigenmarken ist Rewe zwar lange nicht so breit aufgestellt wie Kaufland, doch die Menge ist lange nicht so bedeutend, wie die Qualität! Ob du mit den Rewe Eigenmarken überhaupt sparen kannst, verraten wir dir.

Mit DIESER Marke macht Rewe den Discountern Konkurrenz

Mit der Eigenmarke „Ja!“ macht Rewe den Discountern Konkurrenz! Foto: imago images/Bihlmayerfotografie

Rewe hat zwölf verschiedene Eigenmarken im Sortiment, die den gesamten Kundenbedarf abdecken. Der Supermarkt bietet Lebensmittel, Drogerieartikel, Schreibwaren, Heimartikel und Tierbedarf an. Glutenfreie und laktosefreie Produkte inklusive. Auch eine eigene Handelsmarke für Softgetränke hat Rewe in Petto. Deutlich wird dabei: Rewe achtet bei Eigenproduktionen besonders auf Qualität. Selbst die Hundenahrung wird als Premium-Futter angepriesen. Und auch sonst ist so ziemlich alles Premium: Feinkost-Metzger-Ware, Bioprodukte aus regionalem Anbau sowie höchste Standards bei Rezepturen und Zutaten. Alles zu fairen Preisen, wie Rewe es beschreibt.

Falls dir die fairen Preise aber doch etwas zu hoch sind, hat Rewe die Eigenmarke „ja!“ für dich im Sortiment. Hier findest du alles zum kleinen Preis: Nahrungsmittel, Tiefkühlprodukte, Babynahrung, gekühlte Ware und vieles mehr. Damit kommt Rewe den Discountern gefährlich nahe. Hinzu kommt, dass die Eigenmarke im Qualitäts-Check von „ÖkoTest“ und „Stiftung Warentest“ sehr gut abschneidet. Woran das liegt? Gerade bei „ja!“ stecken hinter den Produkten häufig namhafte Hersteller.

DIESE Hersteller produzieren für Rewe!

Die Rewe Handelsmarken teilen sich einen Hersteller mit hochpreisigen Marken. Foto: Imago / Rainer Weisflog

Die beste Qualität gibt bei „ja!“ bei den Molkereiprodukten – denn hier stammen die meisten Produkte von namhaften Herstellern. Der Frischkäse und die Sprühsahne kommen von bekannten Marken-Molkereien. Beim Käse ist es sogar noch krasser. Der Hirtenkäse von „ja!“ ist nämlich eins zu eins dasselbe Produkt wie der bekannte Hirtenkäse von Patros. Der Schmelzkäse kommt von Hochland. Doch besonders in der Jogurt-Abteilung sammeln sich die versteckten Markenprodukte. Müller beliefert Rewe sowohl mit dem Jogurt Crisp als auch Milchreis – eine weitere identische Kopie! Der fettarme Jogurt kommt von Bauer Milch, während der Erdbeer-Jogurt derselbe wie von Zott ist.

Aber auch in anderen Abteilungen gibt es haufenweise Markenprodukte zum billigen Preis. Das „ja!“-Kräuterbaguette ist eine genaue Kopie von Megle, das Buttertoast kommt von Harry Toast und das American Sandwich von Golden Toast. Bei der Rewe Eigenmarke „beste Wahl“ gibt es ebenfalls ein paar Highlights. Die Heringsfilets in Paprikasauce sind eine identische Kopie von Friesenkrone. Ein weiterer Marken-Jogurt hat sich unter die Eigenmarke geschlichen: Der Jogurt Vanille Schokoballs wird vom Hersteller Bauer produziert.

Rewe Eigenmarken: Wirklich günstiger?!

Der Vergleichscheck zum restlichen Sortiment von Rewe zeigt: hier kannst du mit „ja!“ ordentlich sparen. Je nach Produktauswahl sind sogar bis zu 50 Prozent für dich drin. Das liegt daran, dass bei Rewe die originellen Produkte im Vergleich zu anderen Discountern und Supermärkten wiederum sehr teuer sind. Klar ist aber, wenn es einem Supermarkt bei seinen Lebensmitteln – und zwar auch denen seiner eigenen Handelsmarken – auf Qualität ankommt, dann wohl Rewe. Hier findest du also wirklich die beste Eigenmarkenqualität zum besten Preis.

Jetzt kennst du alle Eigenmarken von Rewe und weißt, wie du mit den Handelsmarken am besten sparen kannst.