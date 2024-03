Edeka Eigenmarken: Sparen wie beim Discounter!

Wenn du auf Qualität und Frische bei Lebensmitteln achtest, ist Edeka dein Supermarkt. Gerade wegen dieser Punkte ist Edeka einer der beliebtesten Supermärkte Deutschlands. Viele verbinden Edeka und Rewe wegen hohen Qualitätsansprüchen und Markenprodukten mit hohen Preisen. Doch das stimmt nicht ganz! Um in der Konkurrenz mit anderen Lebensmittelhändlern mithalten zu können, führt Edeka ein breites Sortiment an Eigenmarken. Welche bekannten Hersteller dahinter stecken, verraten wir dir.

Die Eigenmarken von Edeka sind nicht nur Alternativen zu teuren Markenprodukten. Manchmal handelt es sich um exakte Kopien! In allen Warenbereichen bietet Edeka Eigenmarken mit qualitativen Rezepturen. Und das sogar noch zum Discounter-Preis! Dass Edeka starke eigene Konzepte führt, zeigt sich schon an der Aufstellung von Netto und dem regionalen Bio-Markt „Naturkind“. Aber was hat es mit den Eigenmarken von Edeka auf sich?

Eigenmarken bei Edeka: DAS hat der Supermarkt auf Lager

Mit den Edeka-Eigenmarken gibt es Qualität zum Discounter-Preis! Foto: IMAGO/Fotostand

Der Supermarkt Edeka hat neun Eigenmarken im Katalog. In den Warenbereichen Lebensmittel, Drogerieprodukte, Haushalts- und Heimwerkprodukte hat Edeka alles parat. Auch für die Vierbeiner ist etwas dabei. Damit ist Edeka im Vergleich zwar lange nicht so gut aufgestellt wie etwa Kaufland – doch die Qualität der Eigenmarken spricht im Warentest für sich. Die klassische Eigenmarke des Lebensmittelhändlers ist am blauen Edeka-Logo erkennbar. Wer keinen „Naturkind“-Markt in der Nähe hat, kann zu Bio-Varianten unter grünem Edeka-Logo greifen. Vegetarische und vegane Rezepturen führt Edeka unter der Eigenmarke „my veggie“. Die Drogerieprodukte gehören zur Eigenmarke „elkos“.

Wie Rewe haben der Edeka-Supermärkte eine günstige Marke im Sortiment. Qualität zum Discounter-Preis erhältst du mit Edekas „gut und günstig“. Die Billig-Eigenmarke „gut und günstig“ schneidet bei Stiftung Warentest nämlich sehr gut ab. Produkte von der billigen Eigenmarke gibt es in allen Warenbereichen von Edeka. Im Klartext gesprochen: Beim hochpreisigen Lebensmittelhändler Edeka bekommst du deinen ganzen Einkauf zum Discounter-Preis. Die Edeka-Eigenmarken gibt es auch beim Handelshof. Was das bedeutet? Der Handelshof vertreibt Lebensmittel an Großverbraucher. Man kann davon ausgehen, dass in vielen Hotels und Restaurants mit Edeka-Eigenmarken gekocht wird! Du bist also nicht auf Markenprodukte angewiesen, um ein tolles Essen zu zaubern.

Die Edeka Eigenmarken in der Liste:

gut & günstig

Edeka

Edeka Bio

my veggie & Bio my veggie

Edeka Genussmomente (Premiummarke)

Wein-Genuss

elkos (Drogerieprodukte)

Edeka zuhause (Haushalt- und Heimwerkprodukte)

Naturliebe (recycelte Papierprodukte)

DIESE Hersteller stecken hinter Edeka Produkten!

Beste Qualität zum kleinen Preis. Doch welche Hersteller stecken hinter DIESER Edeka Eigenmarke! Foto: imago images/Rüdiger Wölk

Vor allem bei den Milchprodukten der Edeka Eigenmarke „gut und günstig“ lohnt es sich zuzuschlagen. Denn der Lebensmittelhändler lässt seine Milchprodukte bei bekannten Herstellern von Markenprodukten produzieren! Das fängt schon bei den Basisprodukten an. Die frische Vollmilch und fettarme Milch kommen vom Hersteller Oldenburger. Müller Milch produziert die reine Buttermilch von „gut und günstig“. Auch beim Quark hat die Eigenmarke passende Angebote in der Milchprodukte-Abteilung für dich: Der Magerquark und der Speisequark mit 40 Prozent Fett kommen vom Hersteller Hansano. Bei den Desserts wirst du unter den Milchprodukten ebenfalls fündig. Der Milchreis der Eigenmarke kommt vom Hersteller Weideglück.

Es kommt sogar noch doller: Das „gut und günstig“ Milch Haselnuss Dessert ist eine exakte Kopie des Markenprodukts von Zott Monte! Doch auch in anderen Warenbereichen finden sich bei Edeka Kopien der Markenprodukte. Der Kartoffelsalat und Nudelsalat von „gut und günstig“ sind derselbe wie von der Marke Homann. Greifst du bei der Salami zur Eigenmarke, musst du nicht an Qualität sparen. Sowohl die Hauchfeine Delikatess Salami als auch die Edelsalami sind Markenprodukten in der Qualität gleichgestellt. Die Hähnchenschnitzel werden vom namhaften Hersteller Abbelen produziert. Der „gut und günstig“ Krabbensalat kommt von Popp.

Edeka Eigenmarken: Wieso so günstig?!

Du fragst dich sicher, wie die „gut und günstig“ Produkte so billig sein können, obwohl sie in Wahrheit Markenprodukte sind. Schließlich spricht der Warentest dafür, dass die Lebensmittel und ihre Rezepturen wirklich so gut sind, wie die teuren Markenprodukte. Das liegt daran, dass Marken von ihrem Namen leben und dementsprechend Werbung schalten. Kaufst du Markenprodukte, zahlst du also immer für die Werbungskosten mit. Du kannst auch bei Edeka ordentlich sparen, wenn du anstelle von Markenprodukten zu Eigenmarken wie „gut und günstig“ greifst! Wie beim Supermarkt Rewe hängt das aber auch damit zusammen, dass die Lebensmittel bei Edeka grundlegend teurer sind.

Jetzt weißt du, was es mit den Edeka Eigenmarken und ihren Herstellern auf sich hat. Klar ist, dass Edeka sich mit seinem Sortiment und Qualitätsanspruch einen echten Namen gemacht hat. Was der Name Edeka bedeutet, erfährst du hier.